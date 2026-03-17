VÍDEO: Irán confirma la muerte de Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

Archivo - 13 August 2025, Lebanon, Beirut: Ali Larijani, Secretary of Iran's Supreme National Security Council, speaks during a press conference after meeting with Lebanese Speaker of the Parliament Nabih Berri in Beirut. Photo: Marwan Naamani/ZUMA Press - Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

La Guardia Revolucionaria confirma la muerte del jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha confirmado este martes la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, en un bombardeo de Estados Unidos e Israel en Irán, en el marco de su ofensiva lanzada hace ya más de dos semanas contra el país asiático.

El mandatario ha lamentado la muerte de Lariyani, a quien ha destacado como una "figura distinguida y valiosa, fuente de amplios y diversos servicios y logros" para la República Islámica. "(Su) martirio fue la recompensa a sus incansables esfuerzos durante todos estos años, y no cabe duda de que una severa venganza aguarda a los terroristas criminales que mancharon sus sucias manos con la sangre de los oprimidos, pero sabios y firmes mártires de la tierra santa de Irán, durante los recientes ataques terroristas", ha agregado en un comunicado difundido a través de la agencia de noticias Mehr.

Pezeshkian ha considerado que "compensar esta pérdida es sumamente difícil" y ha asegurado que Lariyani, en su calidad de secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, "se esforzó por difundir la paz y la seguridad en la región, fomentar la empatía y fortalecer la hermandad entre los países islámicos".

"La pérdida del querido Lariyani es dolorosa y lamentable, pero la perseverancia del pueblo iraní y la consecución de la victoria final harán aún más amargo el paladar de los criminales sionistas", ha aseverado en un mensaje en el que ha transmitido sus condolencias a todo el país, incluido su líder supremo, Mojtaba Jamenei, y los familiares del difunto.

Lariyani era asesor de seguridad de Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero en los primeros compases de la ofensiva estadounidense-israelí, y figuraba por lo tanto como una de las personas más influyentes en la cúpula de Irán, ahora encabezado por Mojtaba Jamenei, nombrado el 8 de marzo como nuevo líder supremo del país.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado la muerte del jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, cuyo "cobarde asesinato demuestra la importancia y el papel de la (unidad) Basij en la lucha sin cuartel contra el ejército terrorista de Estados Unidos y el régimen sionista y sus mercenarios, especialmente en la guerra reciente".

Así, el cuerpo ha advertido que esta fuerza paramilitar "jamás abandonará la sed de sangre de (su) líder, los comandantes y diversos miembros" todos difuntos, en un comunicado difundido a través de la agencia de noticias Mehr en el que ha asegurado que "la sangre pura de estos mártires fortalecerá aún más la voluntad de la heroica nación iraní y de todos los combatientes Basij para continuar la lucha de resistencia contra la arrogancia global y el sionismo internacional".

De acuerdo a los citados medios, este miércoles tendrá lugar en Teherán el funeral por la muerte de ambos, en una ceremonia simultánea con la de los 84 marineros que murieron a causa del ataque estadounidense contra la fragata 'Dena' frente a las costas de Sri Lanka.

Estas declaraciones de las autoridades iraníes llegan horas después de que el Gobierno de Israel haya anunciado el asesinato de Lariyani y Soleimani en un bombardeo ejecutado el lunes contra la capital del país asiático.

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