VÍDEO: Irán. EEUU asegura haber bloqueado los puertos de Irán y "paralizado por completo" su comercio marítimo

Archivo - FILED - 18 August 2022, ---, Strait of Hormuz: A satellite image, captured by NASA, shows the Strait of Hormuz, which connects the Gulf of Oman (L) with the Persian Gulf (R) and separates Iran (below) from the countries of the Arabian Peninsula- - -/Nasa/dpa - Archivo

La Casa Blanca habla de "jugada maestra" de Trump y dice que 167 petroleros, incluidos 103 que están vacíos, se dirigen a costas de EEUU

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha asegurado haber bloqueado los puertos de Irán, así como "paralizado por completo" el comercio económico que "entra y sale" del país asiático por mar, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un bloqueo al estrecho de Ormuz tras el fracaso de las conversaciones celebradas el sábado en Pakistán para intentar lograr un acuerdo de paz.

"En menos de 36 horas desde que se aplicó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar", ha subrayado el CENTCOM en un comunicado difundido en sus redes sociales, donde ha estimado que "el 90% de la economía" de Teherán depende del comercio internacional por mar.

Asimismo, entre los recursos desplegados para este bloqueo "imparcial" contra los buques de todas las naciones que entran o salgan de las zonas costeras o de los puertos de Irán, el CENTCOM ha destacado los destructores lanzamisiles de la Armada estadounidense, buques que cuentan, típicamente, "con una tripulación de más de 300 marineros altamente entrenados en la realización de operaciones marítimas ofensivas y defensivas", según ha manifestado el órgano militar.

Por su parte, la Casa Blanca ha ensalzado la "audaz y decisiva" orden de Trump a la hora de ordenar un bloqueo naval "para contrarrestar la agresión iraní y restaurar el paso seguro a través del estrecho de Ormuz, una jugada maestra del liderazgo estadounidense que demuestra un nivel de poder y fuerza nunca antes visto en el mundo".

Así, ha detallado a través de un comunicado que esta decisión ha provocado que 167 petroleros hayan desviado su ruta hacia territorio estadounidense, "con 103 dirigiéndose a puertos de Estados Unidos para cargar crudo estadounidense".

"Mientras tiene lugar este acontecimiento histórico, la producción energética récord de Estados Unidos proporciona un apoyo vital al mundo. Gracias a la agenda de Trump de dominio energético estadounidense, Estados Unidos se erige como el principal productor y exportador de energía del mundo, listo para suministrar energía abundante y fiable a las naciones cortadas del petróleo de Oriente Próximo", ha argumentado.

En este sentido, ha garantizado que "a día de hoy, Estados Unidos produce más petróleo que Arabia Saudí y Rusia juntos, y más gas natural que Rusia, Irán y China juntos". "La agenda de dominio energético de Trump es más que una política, es fuerza estadounidense. Mientras los adversarios convierten la energía en un arma, Estados Unidos la facilita", ha zanjado.

Trump anunció el domingo que había ordenado a la Armada el comienzo de un cierre perimetral del estratégico estrecho de Ormuz. El martes, el CENTCOM, que afirma apoyar la "libre navegación" hacia y desde puertos no iraníes, aseguró que "ningún buque" había logrado "pasar el bloqueo estadounidense", cumplidas ya las más de 24 primeras horas del mismo.

Las negociaciones celebradas entre Irán y Estados Unidos, que se saldaron sin acuerdo, tuvieron lugar apenas unos días después de que ambos países pactaran el 8 de abril un alto el fuego de 15 días para intentar lograr un pacto que ponga fin a la citada ofensiva, lanzada en medio de negociaciones entre Teherán y Washington para buscar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el país norteamericano abandonara unilateralmente en 2018 el firmado tres años antes.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/1078007/1/eeuu-aseg...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06