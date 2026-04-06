Irán confirma la muerte de Majid Khademi, jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria

Archivo - El jefe de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán, Majid Jademi. - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Las autoridades de Irán han confirmado este lunes la muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria del país, Majid Jademi, en un ataque perpetrado por Estados Unidos e Israel en el marco de la ofensiva lanzada a finales de febrero y que se ha saldado ya con más de 2.000 muertos en el país.

"Jademi ha alcanzado la gracia del martirio en un ataque criminal terrorista del enemigo estaodunidense-sionista durante la madrugada de hoy", ha indicado la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la cadena de televisión iraní IRIB.

Así, ha descrito sus acciones como "grandiosas" y "ejemplares" tras casi medio siglo de "servicio al país", al tiempo que ha señalado que su papel "servirá de guía para la comunidad de Inteligencia iraní".

"Durante casi medio siglo de defensa honesta y valiente de la revolución, el distinguido general ha realizado contribuciones importantes, duraderas e instructivas en los campos de la Inteligencia y la seguridad, que pueden servir de guía para la comunidad de inteligencia del país durante muchos años, especialmente a la hora de enfrentarse a enemigos extranjeros a nivel estratégico y a sus siniestros y malvados planes para infiltrarse y desestabilizar la seguridad y la paz de Irán", ha aseverado.

Jademi había sido nombrado jefe de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en junio de 2025. Su predecesor fue Mohamad Kazemi, uno de los altos cargos militares eliminados durante la guerra de doce días lanzada también por Estados Unidos e Israel contra Irán y que tuvo lugar en verano.

Hasta la fecha, las autoridades iraníes sitúan en 2.076 los muertos por la ofensiva, de los cuales 216 son menores de edad. Por su parte, la Media Luna Roja iraní ha informado de que los bombardeos han destruido o dañado más de 100.000 edificios civiles, casi 40.000 de ellos en Teherán, la capital. Además, han sido alcanzadas unas 600 escuelas y casi 300 centros de salud en las cuatro semanas de bombardeos.

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