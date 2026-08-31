VÍDEO: Islandia.- Alemania lamenta el resultado del referéndum en Islandia y pide a la UE ser "más atractiva"

August 22, 2026, Kyiv, Ukraine: Federal Minister for Foreign Affairs of Germany Johann Wadephul attends a joint news conference with Foreign Minister of Ukraine Andrii Sybiha following negotiations, Kyiv, Ukraine, August 22, 2026. The talks focused on str - Europa Press/Contacto/Hennadii Minchenko

Wadephul reclama "no perder de vista el objetivo" de una ampliación del bloque que incluya a Islandia y Noruega

BERLÍN, 31 Ago. (DPA/EP) -

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha expresado este lunes su pesar por la victoria del 'no' en el referéndum en Islandia para retomar las negociaciones de adhesión del país a la Unión Europea (UE) y ha pedido que el bloque adopte medidas para ser "más atractivo" de cara a que otros países quieran sumarse.

"Habría sido una gran oportunidad para fortalecernos juntos", ha señalado el político democristiano antes de partir hacia Túnez. "Para la UE, esto significa que debemos reflexionar sobre cómo podemos volvernos más atractivos", ha sostenido, según ha informado la agencia alemana de noticias DPA.

Así, ha resaltado que "no es automático que todos aspiren a ingresar en la UE" y ha defendido que el resultado del referéndum "es una oportunidad para analizar en qué se puede mejorar y en qué se puede trabajar para aumentar el atractivo", empezando por el sector económico

"Esto se aplica, por supuesto, especialmente a las perspectivas económicas que ofrecemos. Sigo creyendo que no debemos perder de vista el objetivo de una ampliación hacia el norte de la UE", ha manifestado Wadephul. "Esto incluye, por supuesto, a Islandia, pero también incluiría a Noruega", ha explicado.

El 'no' se impuso en la votación con un 52,8%, más de cinco puntos porcentuales por delante de los partidarios de la reanudación de las conversaciones con Bruselas (un 47,2%), según los resultados finales del referéndum, que contó además con una participación del 82,5%, la más alta desde las elecciones parlamentarias de 2009.

Islandia comenzó las conversaciones en 2010 solo para dejarlas aparcadas tres años después precisamente, entre otros factores, por la fricción sobre las implicaciones en la política común de pesca. La victoria del 'no' supone que el electorado no ha confiado en las promesas de la primera ministra, Kristrún Frostadóttir, y, sobre todo, el liberal ministro de Economía, Dadi Már Kristófersson, impulsor del referéndum, para blindar su sector pesquero, que representa un 40% de la economía del país.

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