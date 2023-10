VÍDEO: Israel accede a permitir la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza desde Egipto

La Administración Biden proporcionará 100 millones de dólares para la población palestina

Biden advierte a Israel de que no puede cometer los mismos errores que EEUU tras el 11-S



MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Gobierno israelí, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, ha confirmado este miércoles que Israel permitirá la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza desde Egipto, si bien ha advertido de que si el suministro acaba en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) romperá su compromiso.

"Israel no obstaculizará los suministros procedentes de Egipto mientras se trate únicamente de alimentos, agua y medicinas para la población civil situada en el sur de la Franja de Gaza", ha indicado en un comunicado, agregando que habrá consecuencias si los suministros llegan a Hamás.

No obstante, el Gobierno israelí ha detallado que "no permitirá la ayuda humanitaria desde su territorio hasta la Franja de Gaza" hasta que no se libere a los rehenes retenidos en el enclave palestino, unas 199 personas, según datos de las Fuerzas de Defensa.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también ha confirmado desde Tel Aviv, donde se ha reunido previamente con Netanyahu, que Israel se compromete a permitir la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza desde Egipto, según ha recogido la cadena CNN.

"Estamos trabajando en estrecha cooperación con el Gobierno de Egipto, Naciones Unidas y sus agencias, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y otros socios en la región para que los camiones crucen la frontera lo antes posible", ha indicado.

De la misma forma, la Administración Biden ha anunciado que proporcionará 100 millones de dólares (94,9 millones de euros) para el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania, epecialmente para apoyar a las más de un millón de personas desplazadas por el conflicto.

"Los civiles no tienen la culpa y no deberían sufrir por el horrible terrorismo cometido por Hamás. Se deben proteger las vidas de los civiles y la asistencia debe llegar urgentemente a quienes la necesitan", ha indicado la Administración en un comunicado.

RECUERDOS DEL 11-S

Biden ha señalado en una rueda de prensa desde Tel Aviv tras reunirse con Netanyahu que el Gobierno israelí no puede cometer "los mismos errores" que la Administración Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que los recientes ataques de Hamás en Israel son equivalentes a "quince 11-S".

"Le advierto esto. Si bien sienten esa rabia, no se dejen consumir por ella. Después del 11 de septiembre, estábamos enfurecidos en Estados Unidos. Mientras buscábamos justicia y la obtuvimos, también cometimos errores", ha sentenciado.

El mandatario estadounidense ha recapitulado las "atrocidades cometidas por Hamás, que van desde violaciones o decapitaciones hasta la quema de cuerpos vivos. "No hay forma de racionalizarlo", ha dicho, resaltado que todo ello recuerda, en una escalada diferente, al Holocausto.

En este sentido, ha señalado que el ataque contra el hospital en el norte de la Franja de Gaza ha refrescado las cicatrices del genocidio cometido por la Alemania nazi contra el pueblo judío. "Mientras que el mundo entonces observó y no hizo nada, nosotros no nos quedaremos quietos", ha sentenciado.

Biden ha subrayado que Hamás utiliza inocentes como "escudos humanos", si bien ha recordado que "la gran mayoría de palestinos" no tienen nada que ver con el movimiento islamista. "Hamás no representa a los palestinos", ha agregado.

Asimismo, ha reiterado que Washington está a favor de proteger la vida de los civiles, explicando que la población en la Franja de Gaza Gaza necesita ahora "comida, agua, medicinas y refugio". "Realmente sufro por las familias que murieron o resultaron heridas por esta tragedia", ha remachado.

Biden también ha aprovechado su discurso para dejar claro que el Estado de Israel debería ser "un lugar seguro para el pueblo judío. "Mientras Estados Unidos esté presente, y lo estaremos para siempre, no dejaremos que ustedes estén solos", ha dicho, según ha recogido la cadena NBC News.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/809227/1/israel-com...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06