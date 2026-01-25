VÍDEO: León XIV lamenta los "ataques continuos" en Ucrania con "consecuencias cada vez más graves para los civiles"

04 January 2026, Vatican: Pope Leo XIV leads the Angelus prayer, the traditional Sunday prayer, from the window of his office overlooking Saint Peter's Square. Photo: Vatican Media/IPA via ZUMA Press/dpa - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Papa ha lamentado los "ataques continuos" en Ucrania que "cada vez tienen consecuencias más graves para los civiles" y que "alarga esta fractura entre los pueblos y aleja una paz justa".

Así lo ha expresado el Pontífice tras el rezo del Ángelus de este domingo, donde también ha lamentado que los ataques en Ucrania "dejan a poblaciones enteras expuestas al frío del invierno".

"Sigo con dolor lo que está ocurriendo. Estoy muy cerca de ellos y por quienes sufren", ha dicho León XIV desde el balcón de la plaza de San Pedro, donde también ha renovado su llamado a la paz y ha pedido que se intensifiquen "aún más los esfuerzos para poner fin a esta guerra".

Por otra parte, el Papa ha recordado a los enfermos de lepra en el marco del Día Mundial de los Enfermos de Lepra que se conmemora este domingo.

En este sentido, ha expresado su cercanía "a todas las personas afectadas por esta enfermedad y a cuantos se atienden a estos enfermos de lepra, comprometiéndose en la tutela de su dignidad".

