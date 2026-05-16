VÍDEO: Líbano e Israel acuerdan extender el frágil alto el fuego por 45 días

May 13, 2026, Chouf District, Mount Lebanon, lebanon: A series of four Israeli drone strikes targeted the coastal highway linking Sidon to southern Lebanon, hitting areas in Barja, Jiyeh, Saadiyat and Sidon. The attacks killed at least nine people, includ - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

EEUU convoca una ronda de contactos sobre seguridad en el Pentágono el 29 de mayo y otra sobre cuestiones políticas el 2 y 3 de junio

Los bombardeos de Israel en Líbano dejan más de 2.900 muertos y 8.900 heridos

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Delegaciones de Líbano e Israel han acordado este viernes extender el alto el fuego alcanzado a mediados de abril durante 45 días tras dos jornadas de conversaciones auspiciadas por la Administración de Donald Trump para poner fin a los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá, reactivados desde el pasado 2 de marzo.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, ha anunciado en sus redes sociales que "el cese de hostilidades se prorrógara 45 días para permitir que se sigan realizando avances" entre las partes.

Asimismo, la cartera diplomática estadounidense ha convocado para los próximos 2 y 3 de junio una nueva ronda de "negociaciones", la cuarta entre Líbano e Israel desde que se reactivara el conflicto, si bien ha adelantado para el 29 de mayo una "ronda de negociaciones sobre seguridad en el Pentágono con delegaciones militares de ambos países".

"Esperamos que estas conversaciones promuevan una paz duradera entre ambos países, el pleno reconocimiento de su soberanía e integridad territorial, y el establecimiento de una seguridad genuina a lo largo de su frontera común", ha agregado, al término dos dos jornadas de "conversaciones muy productivas" entre las delegaciones libanesa e israelí.

Un portavoz del Departamento de Estado ha asegurado poco antes en declaraciones a Europa Press que "el ambiente de las conversaciones ha sido muy positivo, incluso superando las expectativas".

El embajador de Israel en Washington, Michael Leiter, ha descrito las conversaciones de este jueves y viernes como "francas y constructivas" y ha señalado que espera "con interés los próximos pasos".

El diplomático ha augurado "avancen en dos frentes: el de la seguridad y el político" y ha asegurado que "las posibilidades de éxito son grandes", pese a reconocer que "habrá altibajos".

"Lo que será primordial a lo largo de las negociaciones es la seguridad de nuestros ciudadanos y nuestros soldados", ha agregado en un mensaje difunido en sus redes sociales.

Por su parte, la delegación libanesa ha subrayado que las dos jornadas de contacto han dado lugar a "avances diplomáticos tangibles" para su país, en particular aludiendo a la extensión de la tregua.

En un comunicado difundido íntegramente por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', ha aplaudido la puesta en marcha de un "proceso político formal, lo que refleja el compromiso contructivo de Líbano y fortalece las posibilidades de lograr una solución pacífica duradera".

La delegación libanesa, que "celebra los resultados alcanzados" este viernes en la capital estadounidense, ha reiterado su "compromiso pleno e inquebrantable de alcanzar un acuerdo que restablezca la plena soberanía nacional de Líbano" sobre su territorio y "garantice el regreso seguro de todos sus ciudadanos" a sus hogares.

Este mismo viernes, las autoridades libanesas han cifrado en 2.951 los muertos y 8.988 los heridos a causa de ataques perpetrados por el Ejército israelí contra el país vecino desde el pasado 2 de marzo, una cifra que no ha dejado de aumentar pese al alto el fuego en vigor desde el pasado 17 de abril. La tregua tampoco ha puesto fin al lanzamiento de proyectiles hacia territorio israelí por parte de Hezbolá.

Este balance, difundido por el Ministerio de Sanidad a través de la agencia de noticias estatal NNA, incluye además 110 trabajadores sanitarios muertos y otros 259 heridos, mientras que alrededor de 1,2 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, esto es, cerca del 25% de la población total, de acuerdo a los datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

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