Líbano denuncia al menos 26 muertos y 35 heridos durante una incursión israelí en el valle de la Becá

Israel confirma que sus fuerzas entraron en el sur del país en busca de los restos mortales de un piloto desaparecido en 1986

Al menos 26 personas han muerto en el este de Líbano, entre ellas tres militares libaneses, y otras 35 han resultado heridas durante una incursión nocturna efectuada esta pasada madrugada del Ejército de Israel en la población de Nabi Chit y sus inmediaciones en el valle de la Becá, según la agencia oficial de noticias libanesa, la NNA.

La agencia explica que la incursión fue protagonizada por cuatro helicópteros Apache con fuerzas de tierra y tenía como objetivo el cementerio familiar de Al Shukr. El Ejército israelí ha terminado confirmando que la incursión fue efectuada para "intentar localizar artefactos relacionados" con el piloto Ron Arad, desaparecido en Líbano en 1986. La búsqueda, concluye el comunicado, fue infructuosa.

De nuevo según la NNA, el Ejército israelí "preparó el terreno" para su operación militar con "13 incursiones violentas para desviar la atención de su plan", que tuvieron como objetivo la ciudad de Nabi Shit y sus residentes.

El Ejército israelí ha añadido que parte de los ataques, en paralelo a la incursión en el cementerio, han ido dirigidos contra "lanzacohetes, depósitos de armas y sitios militares" de Hezbolá.

Además de los militares libaneses han muerto un miembro de la Dirección General de Seguridad, 15 residentes de Nabi Chit, nueve residentes de Jraibé, un residente de Sarin y un residente de Ali al Nahri, según la agencia libanesa.

