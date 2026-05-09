VÍDEO: Líderes europeos conmemoran el Día de Europa como un ejemplo de "unidad en la diversidad" ante la incertidumbre

Archivo - GERMANY, BERLIN - APRIL 6, 2026: A European Union flag - Europa Press/Contacto/Asya Semichayevskaya

Zelenski se suma a las celebraciones y declara a su país como "parte inseparable de la familia europea"

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Los líderes europeos conmemoran este sábado el Día de Europa, aniversario de la concepción en 1950 del germen de la Unión Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, reivindicando más de 70 años de unidad, a pesar de las discrepancias, frente a las numerosas crisis internacionales de la actualidad.

Comenzando por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los miembros de la UE han acudido a redes sociales para celebrar un "proyecto europeo" que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha descrito como "un tesoro forjado por el coraje de quienes que se negaron a que el nacionalismo y la guerra fueran nuestro destino".

"Ante las crisis, Europa no ha dejado de protegernos y de actuar rápido, con fuerza y en solidaridad cuando la Historia llama a nuestra puerta. En la pandemia, en las turbulencias económicas, ante la amenaza rusa y la guerra en Ucrania en el suelo de nuestra Europa, resistimos, siempre", ha proclamado el jefe del Estado francés.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha puesto a la UE como ejemplo de colaboración internacional. "Unidos en la diversidad, seguimos construyendo nuestro futuro compartido de paz, libertad y oportunidades", ha declarado.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha sumado a estas felicitaciones en un día que su país "conmemora no con formalidades ni eslóganes, sino plenamente consciente de que ya forma parte inseparable de la familia europea".

"Desde los primeros días de la guerra a gran escala hasta hoy, Europa ha apoyado a Ucrania. Y esto no es caridad, es una decisión de los europeos: estar del lado de los valientes y fuertes, los ucranianos que hoy luchan por la paz y la verdadera protección contra la tiranía, no solo por ellos mismos, sino por todo el continente", ha manifestado el presidente ucraniano.

"Sin duda", ha remachado, "defenderemos nuestro Estado, nuestro pueblo y nuestro derecho a elegir libremente nuestro futuro: un futuro en Europa".

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha se ha sumado a la defensa del proyecto europeo a pesar de sus muchas imperfecciones. "La Unión Europea es irritante y aburrida, pero no hemos inventado nada mejor en nuestra historia. Un tiempo de paz, prosperidad, libertad, democracia y solidaridad entre naciones que durante siglos se han combatido entre sí es un milagro. Que dure lo más posible", ha escrito.

"La UE nunca es perfecta", ha coincidido el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, "pero su fundación ha sido probablemente la mejor decisión que tomaron los líderes europeos después de la Segunda Guerra Mundial".

En su correspondiente felicitación, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha valorado a la Unión Europea no solo como "la segunda mayor potencia económica y la región socialmente más avanzada del mundo", sino también como "el hogar y el futuro" de los españoles. "Nuestro privilegio y nuestra responsabilidad", ha apostillado.

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha aplaudido por su parte "una Europa de paz, libertad, democracia y prosperidad". "En un tiempo de grandes desafíos, continuaremos comprometidos en la construcción de una Unión más fuerte, competitiva, cohesionada e influyente en el mundo, esencial para la defensa de los intereses y ambiciones de Portugal y de los portugueses", ha añadido.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/1085642/1/lideres-europe...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06