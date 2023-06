VÍDEO: Lula sale en defensa de Vinicius: "Espero que tomen medidas para evitar que el racismo se apodere del fútbol"

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha condenado este domingo los insultos racistas vertidos contra el delantero del Real Madrid Vinicius Junior en el partido contra el Valencia en el Mestalla, y ha pedido a las autoridades a que tomen medidas.

"Quiero hacer un gesto de solidaridad con Vinicius, un joven que sin duda es el mejor jugador del Real Madrid, y que sufre reiteradas agresiones. Espero que la FIFA y otras entidades tomen medidas para evitar que el racismo se apodere del fútbol", ha indicado Lula a través de su perfil en la red social Twitter.

Vinicius ha criticado a LaLiga y la afición española de fútbol por el "racismo normal" en la competición, después de que los insultos racistas marcaran el duelo contra el Valencia, por lo que el jugador brasileño se negó a jugar en el Mestalla.

"No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas", escribió en su cuenta de Twitter.

Vinicius apuntó que desde Brasil ven a España como una nación de racistas. "Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas", añadió.

El presidente de la patronal, Javier Tebas ha respondido a la "injuria", pidiendo al futbolista que no se deje "manipular": "Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente Vinicius. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos", ha zanjado.

El cruce en redes sociales lo siguió Vinicius contestando al mensaje de Tebas, a quien le ha pedido "acciones y castigos". "Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece", apuntó el jugador.

Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se ha mostrado "triste" por la reacción "racista" de la afición de Mestalla" hacia el visitante Vinicius, un "problema muy grave e inaceptable" en el fútbol español por el que ha pedido contundencia en las medidas.

"He hablado con él durante el partido, el ambiente era muy caliente, muy malo y le he preguntado si podía continuar. El hecho de pensar que tengo que quitarlo porque el ambiente es racista no me parece bien. Lo que me ha pasado hoy no me ha pasado nunca. Es inaceptable. La Liga española tiene un problema, que no es Vinicius, es la víctima de un problema muy grave", dijo en rueda de prensa.

Con todo, LaLiga ha solicitado todas las imágenes disponibles para abrir una pesquisa, indicando que "una vez concluida la investigación, en caso de detectar algún delito de odio, LaLiga precedería a tomar las acciones legales oportunas".

