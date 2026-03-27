VÍDEO: Marco Rubio estima que la guerra contra Irán habrá terminado "en un par de semanas"

March 26, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States Secretary of State Marco Rubio looks on as US President Donald J. Trump delivers remarks during a Cabinet meeting in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, USA, 26 March - Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP

MADRID 27 Mar. (OTR/PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha estimado que la guerra de Irán habrá terminado "en un par de semanas" con el resultado de una República Islámica "más débil que nunca", según ha trasladado también a sus homólogos del G7 durante la reunión de ministros de Exteriores que ha terminado este viernes en Francia.

"Cuando hayamos terminado con ellos en las dos próximas semanas, serán más débiles que en toda su historia reciente e incapaces de esconderse tras sus armas, o de obtener un arma nuclear", ha declarado ante los medios antes de dejar suelo francés.

Tras insistir en que Estados Unidos no espera que la guerra se convierta en un "conflicto prolongado", Rubio ha insistido en que su país ha dejado "bien claros desde el principio" los objetivos de la operación militar: la destrucción del potencial militar iraní, incluyendo sus "fábricas de misiles, cohetes y drones, así como su Marina".

Todo ello porque Rubio se ha declarado convencido de que si Irán se hiciera con un arma nuclear, lo primero que haría sería lanzarla. "Que esta gente consiguiera armas nucleares sería una locura. Miren lo que están dispuestos a hacer con las armas que tienen ahora. Atacan embajadas, atacan hoteles. Imaginen si estos lunáticos radicales tuvieran un arma nuclear para amenazar al mundo", ha añadido.

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