VÍDEO: Marlaska señala que baja "curva" de criminalidad y que España es más segura que Italia,Argentina o Estados Unidos

MADRID 19 Feb.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este miércoles en el Congreso que se "está revirtiendo la curva" de la criminalidad, también en lo referente a delitos contra la libertad sexual o agresiones con penetración, añadiendo que España "es un país seguro" y que arroja mejores cifras que Italia, Argentina o Estados Unidos.

"Sí que se han incrementado las agresiones sexuales, pero porque hay más confianza en las instituciones; y ya se está rebajando, está revirtiendo la curva. Está descendiendo la criminalidad, tanto la convencional como la criminalidad en el mundo virtual. ¿Y eso por qué? Porque hay más agentes, no como con el Gobierno del PP", ha señalado Marlaska en respuesta a Vox en la sesión de control al Gobierno.

La portavoz de Vox, Pepa Millán, ha calificado de "bulo" las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior sobre la criminalidad --que señalan una caída del 0,3% en 2024 en el conjunto de España-- al entender que "equiparan una violación con un hurto para diluir el crecimiento de delitos contra la libertad sexual".

"Nosotros estamos entre los 25 países más seguros del mundo, en concreto el 23", ha indicado Marlaska. "Países a los que ustedes tienen una adscripción ideológica muy concreta a sus gobiernos, como es Italia, es el 33; Argentina, el 47; Estados Unidos, el 132", ha dicho en referencia a los gobiernos de Giorgia Meloni, Javier Milei y Donald Trump.

"Le vuelvo a repetir, para el conjunto de la sociedad española la seguridad ciudadana no es un problema, que ustedes intentan alimentar, pero ustedes son una minoría", ha enfatizado en referencia al discurso de Vox.

PATERAS Y GRS DE LA GUARDIA CIVIL EN CANARIAS

Pese al reproche de Marlaska por "mentir" al confundir delincuencia con inmigración, la portavoz de Vox ha indicado en su intervención que "54.000 inmigrantes ilegales nacionalizados en 2023 provenían de Marruecos, un tercio de ellos en Cataluña, casualmente una región líder en delincuencia".

El ministro del Interior ha vuelto a tirar de la estadística oficial para subrayar que lo que llevamos de 2025 se ha reducido un 45% la llegada de pateras a Canarias. Vox le ha preguntado por la supuesta eliminación de una unidad del GRS de la Guardia Civil en las islas, pero Marlaska ha dicho que "no", que lo que "hacen son evaluaciones para dar mejor servicio y con más agentes".

Sobre el tráfico de drogas, Marlaska también ha reconocido que hay más delitos según el Balance de Criminalidad de 2024, pero de nuevo lo ha vinculado a que esto se debe a la presión policial.

"Si no hay medios, si no hay agentes, no se puede intervenir ningún tipo de droga; por eso estamos siendo mucho más eficaces y eficientes contra el crimen organizado, como han reconocido nuestros socios europeos el pasado fin de semana en Cádiz", ha dicho sobre la cumbre de la Coalición contra el Crimen Organizado en la que España puso en valor el resultado del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar.

