VÍDEO: Al menos 20 muertos en los bombardeos de EEUU y Arabia Saudí contra instalaciones de milicias proiraníes en Irak

1107595.1.260.149.20260729114009 Archivo - Imagen de archivo de un hombre con una bandera de Irak. - Ameer Al Mohmmedaw/dpa - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Al menos 20 personas han muerto y 32 han resultado heridas la madrugada de este miércoles en el marco de los ataques perpetrados por las fuerzas estadounidenses y saudíes contra varias instalaciones de las milicias proiraníes de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en Irak.

Las propias FMP han indicado que el número de fallecidos es de momento "preliminar", por lo que podría aumentar a medida que se evalúan los efectos de estos ataques, que han alcanzado posiciones de las milicias en las provincias de Bagdad, Wasit, Nínive, Basora, Kirkuk, Kerbala y Diyala, tal y como recoge un comunicado de la coalición de estas milicias, mayoritariamente chiíes.

Los ataques han dejado daños en edificios, vehículos y equipamiento militar, según informaciones recogidas por la cadena de televisión Rudaw. Previamente, las FMP denunciaron una "peligrosa escalada" y una "violación de la soberanía iraquí" por parte de Estados Unidos y Arabia Saudí.

Estas milicias forman legalmente parte del Ejército iraquí, si bien no están fusionadas con el Ejército regular (las Fuerzas Terrestres), sino que operan como una rama militar independiente con su propia estructura y presupuesto estatales. No obstante, varias de sus facciones han puesto ya en marcha procesos para entregar sus armas al Estado bajo la presión ejercida por el Gobierno central y de actores internacionales.

Las FMP han sufrido diversos bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel en el marco de la escalada bélica en Oriente Próximo, lo que ha motivado a Bagdad a exigir el control centralizado de todas las operaciones armadas.

A principios de junio, dos milicias iraquíes proiraníes anunciaron su decisión de comenzar los trámites para la entrega de armas al Estado y su salida de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una semana después de que diera el paso Saraya al Salam (Brigadas de la Paz) del influyente clérigo chií Muqtada al Sadr.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1107595/1/menos-20-...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06