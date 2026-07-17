VÍDEO: México.- Declarado en México un seísmo de magnitud 7,3 con alerta de tsunami cerca de Chiapas

Seísmo cerca de la costa de Chiapas (México) declarado el 17 de julio de 2026 - USGS

Ni el Ejército ni los gobernadores de los estados afectados constatan daños ni víctimas pero piden precaución por la súbita crecida del mar

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Instituto Geológico de Estados Unidos ha declarado un seísmo de magnitud 7,3 en la costa del suroeste de México con alerta de tsunami para México y Guatemala, seguido de siete réplicas, la más grande de 6,4, sin que hasta el momento haya constancia de víctimas o daños de consideración.

El seísmo, registrado sobre las 16.48, hora en la España peninsular y Baleares, y con hipocentro a unos 10 kilómetros de profundidad afecta particularmente a Puerto Madero, un importante puerto y ciudad pesquera del Pacífico, situado a unos 13 kilómetros de la frontera con Guatemala.

En una primera valoración, el secretario de la Marina mexicana, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, ha estimado que por ahora no hay constancia de "afectaciones graves" por el temblor, aunque ha recomendado a los residentes que extremen precauciones porque se espera una subida de las aguas costeras en torno a medio metro pero, por lo demás "no hay ningún problema".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tampoco tiene constancia de víctimas o destrucción tras sus primeras conversaciones con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, "estados que no reportan daños hasta el momento".

"La Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami. Es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil", ha declarado Sheinbaum en su primera valoración en redes sociales.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1105159/1/declarado...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06