VÍDEO: El ministro de Defensa israelí ordena al Ejército que "actúe" para que la Flotilla no llegue a Gaza

El 'Madleen' anuncia que seguirá adelante y anticipa un corte inminente de las comunicaciones a menos de 24 horas de su llegada

MADRID, 8 Jun.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha "ordenado" a las Fuerzas Armadas israelíes que "actúen" para que el barco 'Madleen' de la denominada Coalición de la Flotilla de la Libertad no pueda llegar a la Franja de Gaza, su objetivo en el viaje que ha emprendido para romper el bloqueo sobre el enclave para entregar ayuda humanitaria.

"He ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel que actúen para que la flotilla del 'Madleen' no llegue a Gaza" tomando para ello "las medidas necesarias", ha afirmado Katz en su cuenta en la red social X.

Katz menciona en particular a la activista Greta Thunberg, quien viaja en el barco. "Les digo claramente a la antisemita de Greta y a sus amigos portavoces de la propaganda de Hamás: deberíais dar media vuelta porque no vais a llegar a Gaza", ha subrayado.

El ministro advierte de que "Israel actuará contra cualquier intento de romper el bloqueo o ayudar a organizaciones terroristas, en el mar, el aire y la tierra", concluye Katz.

La Flotilla de la Libertad, que reivindica la importancia del Derecho Internacional a través de la desobediencia civil y la acción no violenta, ha llevado a cabo numerosos intentos de entregar suministros a la población de Gaza desde que Israel impuso un bloqueo marítimo al enclave en el año 2007.

El último intento es el del 'Madleen', que se encuentra ya frente a las costas egipcias después de partir hace una semana de Catania, en Sicilia. En el barco viajan entre otros Thunberg y el actor Liam Cunningham ('Juego de Tronos') así como el activista español Sergio Toribio, quien reivindicó este fin de semana en entrevista a Europa Press la legalidad de la maniobra.

"Las fuerzas de Israel no nos pueden detener, no tienen derecho sobre nosotros, y menos en aguas palestinas en las que no tienen más que un Ejército invasor", manifestó el activista.

EL 'MADLEEN' COMIENZA LA CUENTA ATRÁS

Otra de las tripulantes del 'Madleen' es la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan, quien ha asegurado que el barco seguirá adelante con su misión de llegar al enclave, a menos de 24 horas de distancia.

"Nos quedan menos de 24 horas antes de que las autoridades israelíes nos detengan ilegalmente, pues quieren impedirnos llegar a la Franja de Gaza", ha publicado Hassan en un vídeo publicado en su cuenta de la red social X que, anticipa, será el último que hará llegar al público porque espera un corte inminente de las comunicaciones.

"Cuando ya no podamos comunicarnos, cuento con ustedes para continuar la movilización que ha sido tan valiosa para nosotros a lo largo de este recorrido", ha añadido.

Hassan también pronostica lo que ocurrirá cuando el Ejército israelí comience la operación de intercepción: todos los efectos personales de los tripulantes serán confiscados y el barco, escoltado hasta el puerto israelí de Asdod, al norte de la Franja de Gaza, en un trayecto que durará entre seis y siete horas.

"Seremos esposados y puestos bajo vigilancia, y lo más probable es que seamos sometidos a un interrogatorio en Asdod antes de ser expulsados a nuestros países de origen", ha explicado.

