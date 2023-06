VÍDEO: Moscú cancela todos los eventos multitudinarios en aplicación de un "régimen de operación antiterrorista"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha ordenado la cancelación de todos los eventos multitudinarios que hubiera previstos en la ciudad y la aplicación del régimen de operación antiterrorista.

"Las medidas antiterroristas están en vigor actualmente en Moscú. En consecuencia, todos los eventos multitudinarios anunciados previamente han sido cancelados", ha informado Sobianin en un mensaje oficial recogido por la agencia de noticias rusa TASS.

El alcalde moscovita ha subrayado sin embargo que todos los servicios de la ciudad continúan funcionando con normalidad y "no hay restricciones al movimiento". "Quiero dar las gracias a los vecinos y visitantes de Moscú por su comprensión y su respuesta calmada ante esta situación", ha destacado Sobianin en Telegram.

Mientras, se han instalado controles en carreteras y se ha incrementado la seguridad en las instalaciones clave de la ciudad, según fuentes de las fuerzas de seguridad citadas por la agencia de noticias TASS. En concreto se ha extremado la protección de "todas las instalaciones importantes, los organismos oficiales y las infraestructuras de transporte".

Están además en alerta los efectivos del Escuadrón móvil para Propósitos Especiales (OMON) y del Escuadrón Especial de Respuesta Rápida (SOBR), organismos especializados en control del orden público.

Así, se han aplazado una semana las fiestas de graduación de los colegios previstas en el parque Gorki de la capital, ha informado el Departamento de Educación y Ciencia de Moscú. Igualmente se han suspendido todos los partidos de fútbol previstos "hasta nueva orden", ha informado la Federación de Fútbol de Moscú y recoge Interfax.

El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, también ha anunciado la aplicación del régimen antiterrorista en respuesta a la insurrección de las fuerzas del grupo de mercenarios Wagner y su intención declarada de marchar sobre la capital rusa, Moscú.

El director de la Comisión de Defensa de la Duma o Cámara Baja del Parlamento ruso, Andrei Kartapolov, ha subrayado sin embargo que "no hay necesidad de implantar la ley marcial en Moscú". "Me refiero a la situación en la región de Moscú, (pero) la situación en Rostov la situación es ligeramente diferente, pero incluso allí no hay necesidad de instaurar la ley marcial aún, según mi opinión", ha argumentado Kartapolov en declaraciones a la televisión pública rusa RBC.

"En sentido figurado simplemente habrá un par de casetas más de la Policía. Puede que haya restricciones al movimiento de vehículos y peatones en algunas zonas de mayor seguridad. La Policía y las fuerzas de seguridad puede que tengan que pedir la documentación y registrar vehículos. En general no hay nada de lo que preocupares", ha subrayado.

Poco después, el organismo de control de medios de comunicación del Gobierno ruso, Roskomnadzor (RKN), ha advertido de restricciones provisionales en el servicio de Internet "en las zonas de la operación antiterrorista", lo que incluiría ahora a Moscú. Sin embargo "el funcionamiento de Telegram no está limitado en este momento" en respuesta a las denuncias de interrupciones y lentitud en el servicio.

