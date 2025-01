VÍDEO: Muere a los 78 años el director de cine David Lynch, padre de la serie 'Twin Peaks'

Archivo - David Lynch desmiente los rumores que apuntaban que no volvería a dirigir: “Nunca me jubilaré”

El director de cine y guionista David Lynch, padre de éxitos como la película 'Terciopelo azul' o la serie 'Twin Peaks', ha fallecido este jueves a los 78 años.

Lynch reveló en 2024 que le habían diagnosticado un enfisema tras toda una vida fumando, y que probablemente ya no podría salir de su casa para dirigir. Su familia anunció su muerte en un post de Facebook. "Hay un gran vacío en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él diría, 'Mantén la vista en el donut y no en el agujero'", ha afirmado el comunicado.

Considerado como uno de los grandes directores de cine, Lynch deja como legado alguna de las películas más destacadas de las últimas décadas. Su carrera despegó en la década de 1970 con su primer largometraje, 'Eraserhead' (1977), una obra de culto que estableció su reputación como un innovador en el cine experimental.

Fue el propulsor de otras grandes películas norteamericanas, como la dramática 'El hombre elefante' (1980), con la que obtuvo hasta un total de ocho nominaciones a los oscar; 'Terciopelo azul' (1986), que explora la oscuridad en la vida suburbana; el 'thriller' psicológico 'Mulholland Drive' (2001).

En el terreno de la ficción televisiva, Lynch es el creador de la conocida serie 'Twin Peaks' (1990-1991), que se convirtió en un fenómeno cultural. En 2017 tuvo una nueva temporada bajo el nombre 'Twin Peaks: The Return'.

