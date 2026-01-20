VÍDEO: Netflix ganó un 26% más en 2025, hasta 9.439 millones, con más de 325 millones de suscriptores

Archivo - La aplicaicón de Netflix en un dispositivo móvil - UNSPLASH - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La plaraforma estadounidense de 'streaming' Netflix registró un beneficio neto de 10.981 millones de dólares (9.439 millones de euros) al cierre de 2025, lo que representa un avance del 26% respecto del resultado contabilizado un año antes, mientras que despidió el ejercicio con más de 325 millones de usuarios de pago, frente a los 300 millones al final de 2024.

Los ingresos de Netflix en el conjunto del ejercicio sumaron 45.183 millones de dólares (38.837 millones de euros), un 15,9% más que en 2024.

Solo en el cuarto trimestre, la compañía de Los Gatos obtuvo un beneficio neto de 2.419 millones de dólares (2.079 millones de euros), un 29,4% más que un año antes, mientras que los ingresos crecieron un 17,6%, hasta 12.051 millones de dólares (10.359 millones de euros), superando en ambos casos las previsiones de la compañía.

De cara a 2026, Netflix anticipa una cifra de ingresos de entre 50.700 y 51.700 millones de dólares (43.580 y 44.439 millones de euros), lo que implicaría una mejora anual del 12% al 14% impulsada por el aumento en el número de suscriptores y los precios, además de una proyección de aproximadamente el doble de ingresos por publicidad en 2026 en comparación con 2025.

Asimismo, la plataforma espera alcanzar un margen operativo del 31,5% en 2026, frente al 29,5% de 2025, lo que incluye aproximadamente 275 millones de dólares (236 millones de euros) en gastos relacionados con adquisiciones, junto con un incremento de la amortización de contenido de aproximadamente el 10% en 2026, con un mayor crecimiento en el primer semestre que en el segundo, debido al calendario de lanzamiento de los títulos. Como resultado, Netflix anticipa un mayor crecimiento de sus ingresos operativos en la segunda mitad de 2026 que en la primera.

"Aún vemos mucho margen para aumentar nuestros márgenes y nuestra intención es aumentar nuestro margen operativo cada año, aunque la magnitud de la expansión del margen variará de un año a otro a medida que equilibramos la reinversión en nuestro negocio con la mejora de la rentabilidad", ha señalado la compañía.

