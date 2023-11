Borrell avisa que "no hay solución militar" en Gaza sin una estrategia política

BRUSELAS, 6 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha alertado este lunes de que "no hay solución militar" en Gaza sin una estrategia política, asegurando que Europa tiene que implicarse ante la "última oportunidad" para reavivar el proceso de paz para una solución de dos Estados.

En el conferencia anual de embajadores de la UE, el responsable de Exteriores del bloque ha argumentado, en referencia a Israel, que "no hay una solución militar" al conflicto en Gaza, tras el ataque sin precedentes lanzado por Hamás el pasado 7 de octubre.

A su juicio, sin una estrategia política no se puede ganar la batalla contra el terrorismo y aunque Hamás fuera expulsado de la Franja no se resolvería el conflicto en los Territorios Palestinos Ocupados. "La sobrerreacción es comprensible pero no es efectiva", ha subrayado.

"No hay una misión militar exitosa sin una estrategia política detrás", ha defendido Borrell, insistiendo en que la campaña militar de Israel debe ceñirse al Derecho Internacional y en que haya pausas humanitarias para permitir el flujo de ayuda humanitaria a la Franja. "Ignorar el coste humano puede en última instancia ser contraproducente", ha apuntado.

En este sentido, el jefe de la diplomacia europea ha explicado ante los embajadores de la UE que la situación en Oriente Próximo es un "punto de inflexión en la historia" y ha lamentado que la "tragedia" es un "fracaso político y moral" en el que los palestinos e israelíes "pagan un alto precio", que seguirá aumento debido a la falta de voluntad para resolver el conflicto durante décadas.

Por todo ello, ha asegurado que Europa debe impulsar una solución de paz al conflicto insistiendo en que Occidente está ante la "última oportunidad" para encauzar la salida de dos Estados. "Si no tenemos éxito estaremos en una espiral de violencia y odio mutuo durante generaciones", ha señalado, fijando como prioridad reavivar el proceso de paz.

Borrell ha reflexionado sobre la "ilusión" que suponían los conocidos como 'Acuerdos de Abraham', facilitados por Estados Unidos para la normalización de relaciones de Israel con varios países árabes, asegurando que Europa pensaba que podía sortear el conflicto. "El conflicto no es un tema de árabes e israelíes, es una lucha de civilizaciones", ha indicado en la conferencia que reúne a los embajadores de las 145 delegaciones y oficinas de la UE en todo el mundo.

