VÍDEO: O.Próximo.- Kallas ve un "error" el boicot a Israel en Eurovisión que apoyan España y otros países de la UE

La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, en una rueda de prensa tras una reunión del Colegio de Comisarios en Bruselas. - CHRISTOPHE LICOPPE / EUROPEAN COMMISSION

BRUSELAS 17 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha tachado este miércoles de "error" que España y otros países de la UE promuevan el boicot de Israel en Eurovisión en represalia por la ofensiva israelí contra Gaza, ya que, a su juicio, "castiga" al pueblo israelí.

"Lo que nosotros proponemos son medidas no que castiguen a Israel o al pueblo israelí, sino que realmente presione al Gobierno israelí para cambiar su curso y acabar con el sufrimiento humanitario en Gaza", ha afirmado Kallas en una rueda de prensa en Bruselas para dar detalles sobre la propuesta de la Comisión de reactivar aranceles sobre suspender las ventajas arancelarias que la UE ofrece a Israel.

El paquete de medidas que propone el Ejecutivo comunitario --y que incluyen también sanciones a dos ministros radicales y a colonos violentos, así como la congelación de fondos--, según Kallas, "no afectan tanto a la población" sino que sirven para "presionar" al Gobierno de Benjamin Netanyahu para "cambiar el rumbo".

"Por tanto creo que todas estas medidas que buscan castigar al pueblo israelí son erróneas, y no las proponemos", ha remachado.

El martes, el Consejo de Administración de RTVE acordó retirar a España del Festival de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria), si Israel participa en el certamen, sumándose a una iniciativa ya asumida por Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1009956/1/kallas-ve...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06