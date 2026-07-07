07 July 2026, Turkey, Ankara: (L-R) NATO Secretary General Mark Rutte, Vice President of Airbus Ben Bridge and Finland's Defence Minister Antti Haekkaenen arrive for a group photo of the NATO Summit Defence Industry Forum in Ankara. Photo: Emmi Korhonen/L - Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa

La Alianza presume de la adquisición conjunta de capacidades "hechas en la OTAN" para acelerar el rearme y afianzar la industria de defensa

ANKARA, 7 Jul. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Iván Zambrano) -

Los aliados de la OTAN han anunciado este martes en el Foro de la Industria de Defensa de la Cumbre de Ankara una batería de compras conjuntas de capacidades militares, que incluye nuevos aviones de vigilancia, flotas de transporte y drones de largo alcance, además de la inversión de más de 40.000 millones de dólares (37.000 millones de euros) en capacidades antidrones a lo largo de los próximos cinco años.

El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha definido estas compras como una demostración de unidad para traducir el compromiso de inversión del 5% del PIB en capacidades reales. El objetivo, según ha explicado, es conectar directamente la demanda de los Estados miembro con la capacidad de producción de la industria de defensa, a través de proyectos multinacionales que cuentan con la participación de España, entre otros países.

En concreto, Rutte ha presentado la iniciativa 'NATO Drone Edge', mediante la cual los aliados invertirán unos 37.000 millones de euros en capacidades antidrones a lo largo de los próximos cinco años para neutralizar amenazas vistas las últimas semanas en la frontera de Ucrania o en Oriente Próximo. Asimismo, se propone quintuplicar el número de operadores de drones capacitados para finales de 2027.

Para facilitar la adquisición rápida de sistemas antidrones, ha explicado el jefe de la Alianza, la OTAN establecerá un mercado que garantizará que estos sistemas hayan sido probados por la OTAN, sean compatibles con la organización y estén disponibles para su compra y entrega lo antes posible.

"Los drones han alterado profundamente, como todos sabemos, el carácter de la guerra moderna. Y se han convertido en un factor decisivo en el campo de batalla. Esto queda claro por lo que vemos en Ucrania, en Oriente Próximo y en toda la Alianza. Los propios aliados han sufrido repetidas incursiones de drones. En respuesta, la OTAN está ampliando rápidamente su capacidad para desplegar y operar drones a gran escala", ha reivindicado Rutte durante su intervención en el foro.

Otro foco será el entrenamiento con drones, ya que los aliados extenderá la iniciativa multinacional de la OTAN 'Entrenamiento de Vuelo en Europa' (NFTE, por sus siglas en inglés), para incluir el entrenamiento de operadores de drones. En el foro, Finlandia, Francia y Suecia se unieron a los otros diecisiete miembros de la NFTE, entre los que participa España desde 2024.

Con estas nuevas adiciones, la iniciativa alcanza ya los 20 aliados integrados y sumará un total de 16 centros de formación de vuelo repartidos en ocho países, consolidando una red transatlántica capaz de instruir de forma unificada a las tripulaciones y pilotos del futuro, según ha explicado la OTAN.

AVIONES DE TRANSPORTE MILITAR Y DE ALERTA TEMPRANA

En este sentido, siete aliados (entre ellos España, junto a Bélgica, Croacia, Francia, Polonia, Turquía y el Reino Unido) han acordado crear una flota conjunta de aviones de transporte militar Airbus A400M. Esta iniciativa replicará el exitoso modelo de "agrupación y compartición" de la flota de aviones cisterna A330 MRTT --a la que hoy se ha sumado Finlandia--, permitiendo a los países cooperar en adquisición, apoyo logístico, formación y reparto de costes.

Por otro lado, una coalición de 11 países aliados (incluidos Bélgica, Canadá, Alemania y los países bálticos) ha seleccionado el sistema sueco Saab GlobalEye como el nuevo Avión de Alerta Temprana y Control (AWACS) de la OTAN, sustituyendo de forma gradual a los antiguos Boeing E-3. Asimismo, Dinamarca, Finlandia, Alemania y Noruega han anunciado la compra de hasta cinco drones de gran altitud y larga autonomía MQ-4C Triton de la estadounidense Northrop Grumman, que cuenta con soporte terrestre del consorcio europeo Airbus, para reforzar la vigilancia en regiones críticas como el Ártico.

NUEVAS PLATAFORMAS INDUSTRIALES Y MATERIAS PRIMAS

Más allá de la aviación, el foro de defensa celebrado al margen de la cumbre de la OTAN que tiene lugar este martes y miércoles en la capital turca, Ankara, ha servido de marco para que Estados Unidos y gigantes de su sector de defensa firmen acuerdos de coproducción con firmas europeas para fabricar capacidades clave estadounidenses en suelo europeo.

Para canalizar este esfuerzo, Rutte ha presentado dos herramientas: la plataforma 'NATO Front Door for Industry' (Ventanilla Única de la OTAN para la Industria), diseñada para simplificar el acceso de las empresas a las licitaciones y contratos de la Alianza; y el marco 'NATO Engine' (Motor de la OTAN), una red para conectar las capacidades de las fábricas disponibles en Europa, Estados Unidos Canadá para acelerar la producción de sistemas de defensa aérea y ataque.

Finalmente, un grupo de 12 aliados --en el que también participa España-- ha lanzado un proyecto para blindar las cadenas de suministro de materias primas críticas para la defensa, centrado en asegurar el almacenamiento, transporte y reciclaje de componentes esenciales frente a futuras crisis globales.

CAPACIDADES "HECHAS EN LA OTAN"

El jefe de la Alianza Atlántica ha celebrado esta batería de anuncios indicando que, un año después de que los aliados acordaran elevar el gasto en defensa hasta el 5% de sus respectivos PIB, así como acelerar la producción y la innovación en materia de defensa, ya se han logrado "resultados y avances notables".

"Los aliados y la industria de ambos lados del Atlántico revelarán nuevos proyectos importantes y firmarán contratos por valor de miles de millones. Son miles de millones que se invierten en nuestra seguridad, impulsando nuestras economías y respaldando cientos de miles de nuevos empleos. Es dinero bien gastado", ha afirmado.

El también ex primer ministro de Países Bajos ha celebrado que "el mundo verá a industrias de Norteamérica y Europa trabajando codo con codo", innovando juntas y desarrollando capacidades de nueva generación. "Son capacidades verdaderamente hechas en la OTAN. No por una sola nación, sino por varias, trabajando juntas en estrecha cooperación. Y así es como hacemos que nuestra Alianza sea más poderosa", ha concluido.

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