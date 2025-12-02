VÍDEO: El Papa aboga por priorizar el diálogo o sanciones en Venezuela frente a las amenazas de "invasión" de Trump

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Papa León XIV ha abogado este martes por priorizar el diálogo o "incluso la presión económica" en Venezuela frente a las amenazas de "invasión" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la escalada de tensiones que vive con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.

En el vuelo de regreso del Líbano a Roma, el Pontífice ha atendido a los periodistas, donde se ha referido a la situación en Venezuela, explicando que a nivel de la Conferencia Episcopal, con el nuncio, está buscando maneras "para calmar la situación" y "buscar sobre todo el bien del pueblo". "Quien sufre en estas situaciones es el pueblo, no son las autoridades", ha dicho.

León XIV ha reconocido que, pese a la conversación que han mantenido ambos mandatarios, existe "el peligro" de "que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo territorio de Venezuela".

"No sé más. De nuevo creo que es mejor buscar maneras de diálogo, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decide hacer Estados Unidos", ha respondido a los periodistas.

