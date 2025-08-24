VÍDEO: El Papa pide la paz en Ucrania y en Cabo Delgado (Mozambique)

Archivo - El Papap León XIV durante el rezo del Ángelus - Marco Iacobucci/IPA via ZUMA Pre / DPA - Archivo

MADRID 24 Ago. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Papa León XIV hizo este domingo un llamamiento a la oración por la paz al expresar su cercanía a Ucrania y a la población de Cabo Delgado, en Mozambique, países golpeados por la guerra y la violencia.

"El pasado viernes 22 de agosto acompañamos con nuestra oración y nuestro ayuno a los hermanos y hermanas que sufren a causa de las guerras", recordó el Santo Padre luego del rezo del ángelus este domingo en el Vaticano.

"Hoy nos unimos a nuestros hermanos ucranianos que, con una iniciativa espiritual y una oración mundial por Ucrania, piden al Señor que conceda la paz a su martirizado país", alentó.

Ucrania celebra este domingo su Día de la Independencia que conmemora la histórica sesión especial del Parlamento ucraniano el 24 de agosto de 1991 que desembocó en una declaración inmediata de independencia de una Unión Soviética en ese momento bajo un intento, finalmente fallido, de golpe de Estado.

El país celebra su independencia en medio de unas difíciles negociaciones de paz auspiciadas por el presidente de EEUU, Donald Trump, quien ha llegado a reunirse la semana pasada con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en una cumbre en el estado norteamericano de Alaska sin avances concretos.

NO OLVIDAR A CABO DELGADO EN MOZAMBIQUE

Además el Papa ha recordado al pueblo de Cabo Delgado, en Mozambique, "víctima de una situación de inseguridad y violencia que sigue causando muertes espantosas", dijo.

"Hago un llamamiento para que no olvidemos a estos hermanos y hermanas nuestros, los invito a rezar por ellos y expreso la esperanza de que los esfuerzos de los responsables del país logren restablecer la seguridad y la paz en ese territorio", destacó.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1003570/1/papa-pide...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06