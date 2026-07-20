VÍDEO: Podemos cree que Trump tuvo que "rabiar" por entregar el trofeo del Mundial a España, solidaria con Palestina

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

Destaca que la selección de fútbol representa los valores del país al ser un equipo "diverso" y "multirracial"

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha celebrado el triunfo de España en la final del Mundial de fútbol y ha lanzado que esta victoria implica, a su juicio, que "rabie" el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, por tener que entregar el trofeo a uno de los países que más solidaridad muestra hacia el pueblo palestino.

En rueda de prensa este lunes en la sede del partido morado y ataviado con la camiseta oficial de la selección española, Fernández ha definido a Trump como "genocida", "delincuente" y "colaborador necesario" del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para su ofensiva militar en Gaza, que ha tachado de "genocidio".

Por ello, ha enfatizado que es un hecho "muy destacable" que el mandatario norteamericano fuera precisamente el encargado de otorgar la Copa del Mundo a la selección masculina de fútbol en la final de este domingo disputada en Estados Unidos.

"España es uno de los países del mundo que más se ha solidarizado con Palestina y que más lleva a gala la defensa del pueblo palestino. Por tanto, que el genocida Donald Trump, que es amigo de Netanyahu, haya tenido que entregar el trofeo de campeones del mundo a la selección española pues creo que implica para él que rabie y desde luego para nosotros una alegría enorme", ha apostillado.

Asimismo, el dirigente de Podemos ha dado la enhorabuena al equipo nacional por un "triunfo muy merecido" en este Mundial y por dar una lección "al mundo entero" por demostrar que también "saben ganar". Además, ha ensalzado que la selección "representa perfectamente" lo que es España, al ser un equipo "diverso, multirracial, integrador y unido".

PIDEN AL GOBIERNO QUE RECHACE EXTRADITAR A 'FERGIE' CHAMBERS

Por otro lado, Fernández ha reclamado al Gobierno que España se niegue a extraditar a Estados Unidos al millonario y activista propalestino James 'Fergie' Cox Chambers, que pasó a disposición de la Audiencia Nacional tras ser detenido en Ibiza en virtud de una orden internacional de arresto emitida por autoridades del país norteamericano.

Al respecto, ha indicado que su partido se suma a las organizaciones sociales que exigen su liberación inmediata y ha reclamado al Ejecutivo que pida "públicamente perdón por su detención".

"La solidaridad con Palestina es un deber moral y en ningún caso es un delito", ha insistido para recalcar que el Gobierno tiene "la última palabra" respeto a la aceptación de la extradición de Chambers, advirtiendo que concederla sería "un grave ataque contra los derechos humanos".

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