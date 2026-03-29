VÍDEO: La Policía israelí impide la asistencia del jefe de la Iglesia Católica de Jerusalén a la misa de Ramos

Archivo - April 23, 2025, Jerusalem, Israel: The Latin Patriarch of Jerusalem, Cardinal PIERBATTISTA PIZZABALLA, arrives and enters the Church of the Holy Sepulchre to lead a mass offered for the eternal repose of the soul of Pope Francis at the Basilica - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

El Patriarcado Latino denuncia un incidente "sin precedentes desde hace siglos" y un insulto a "miles de millones de cristianos"

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La diócesis de Jerusalén ha denunciado este domingo que la Policía israelí ha impedido la entrada del jefe de la iglesia Católica en la ciudad santa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, a la tradicional celebración de la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro en una acción de la que "no hay precedentes desde hace siglos".

En un comunicado publicado este domingo, el Patriarcado Latino de Jerusalén asegura que la Policía israelí ha interceptado la comitiva privada liderada por Pizzaballa cuando se dirigía a uno de los lugares de culto más importantes del mundo, y símbolo de la concordia religiosa de la ciudad, y los ha obligado a que dieran media vuelta.

Junto a Pizzaballa también ha sido rechazado el custodio de Tierra Santa, el reverendo Francesco Ielpo, guardián de la iglesia del Santo Sepulcro. La Policía israelí todavía no se ha pronunciado sobre un incidente que ha desatado una virulenta condena por parte del Patriarcado Latino, que ha condenado "un grave precedente que ignora la sensibilidad de miles de millones de personas de todo el mundo, cuyas miradas están centradas en Jerusalén" durante la Semana Santa.

Los jefes de las Iglesias de Jerusalén recuerdan que, desde el comienzo de la guerra de Gaza en 2023, y ahora durante la guerra de Irán, siempre han actuado "con plena responsabilidad" a la hora de aceptar todas las restricciones que han sido impuestas.

"Impedir la entrada del cardenal y del custodio, quienes ostentan la máxima responsabilidad eclesiástica para la Iglesia Católica y los Santos Lugares, constituye una medida manifiestamente irrazonable y desproporcionada", ha condenado el Patriarcado Latino.

Todavía más, la institución lamenta una decisión "precipitada y fundamentalmente errónea, viciada por consideraciones inapropiadas, que representa una desviación extrema de los principios básicos de razonabilidad, libertad de culto y respeto al statu quo".

Por todo ello, el Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa "expresan su profundo pesar a los fieles cristianos en Tierra Santa y en todo el mundo por la imposibilidad de orar en uno de los días más sagrados del calendario cristiano".

ITALIA CONDENA LA ACTUACIÓN POLICIAL Y PROTESTA ANTE EL GOBIERNO ISRAELÍ

Poco después de conocer el incidente, el Gobierno italiano ha condenado sin matices la actuación de la Policía israelí y anunciado la presentación de una protesta formal ante el Gobierno de Israel, según ha manifestado el ministro de Exteriores del país transalpino, Antonio Tajani.

"Quisiera expresar mi más profunda solidaridad con el Patriarca de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, jefe de la Iglesia Católica en Tierra Santa, y con el Custodio de Tierra Santa, Padre Francesco Ielpo", ha comunicado Tajani en redes sociales, donde ha declarado lo ocurrido como "inaceptable".

"Por primera vez, la Policía israelí ha impedido a los líderes de la Iglesia Católica celebrar la misa del Domingo de Ramos en uno de los lugares más sagrados para millones de creyentes en todo el mundo", ha reprochado Tajani, quien ha dado "instrucciones a nuestro embajador en Israel para que transmitiera la protesta del Gobierno a las autoridades de Tel Aviv y confirmara la posición de Italia de proteger, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, la libertad de religión".

Tajani, asimismo, ha anunciado poco después que convocará al embajador israelí en Roma, Jonathan Peled, para pedir aclaraciones inmediatas sobre lo sucedido.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1073957/1/policia-i...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06