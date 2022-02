VÍDEO: El presidente de Perú toma juramento al cuarto gabinete ministerial tras la dimisión del primer ministro

La primera reunión del consejo de ministros será este miércoles

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha tomado juramento este martes al nuevo gabinete ministerial tras la dimisión del primer ministro Héctor Valer, que será sustituido por el actual ministro de Justicia, Aníbal Torres.

En el marco de la crisis política desatada por la recomposición de su Gobierno, Castillo ha nombrado a seis ministros nuevos y ha ratificado a doce que ya se encontraban en el anterior gabinete, anunciado hace tan solo siete días en el Palacio de Gobierno.

En concreto, ha nombrado como nuevo ministro de Salud al médico cirujano Hernán Condori, que reemplaza a Hernando Cevallos; como titular del Ministerio del Ambiente al físico nuclear Modesto Montoya, que ocupará el puesto de Wilber Supo y como titular de Justicia a Ángel Yldefonso Narro, que estudió Derecho y Ciencias Políticas y reemplaza al ya nuevo primer ministro Aníbal Torres.

Los otros tres nombramientos son el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que pasa a manos del empresario ganadero Óscar Zea en sustitución de Alberto Ramos Quilca; el Ministerio de Energía y Minas, que será ocupado por el ingeniero Carlos Palacios Pérez, en reemplazo a Alessandra Herrera Jara y el Ministerio de la Mujer, en cuyo cargo estará al frente la activista feminista Diana Miloslavich Tupac en reemplazo a Jacqueline Katy Ugarte.

El ya exministro Hernando Cevallos ha detallado este martes que su decisión de no continuar al frente de la cartera de Salud se ha producido tras una conversación "respetuosa y amigable" con Castillo.

"Entiendo que es una decisión del presidente. Yo no puedo menos que agradecer que me hayan designado en la cartera, que me haya dado la confianza el presidente para trabajar por la salud de los peruanos. Él ha decidido un cambio en la cartera, yo la respeto plenamente", ha afirmado en entrevista con RPP.

Cevallos criticó al actual Gobierno de Perú debido a que "llegó acompañando la esperanza de millones de peruanos para lograr los cambios hacia un país más justo", un sentimiento que no fue reflejado con el nombramiento de Valer como primer ministro.

"Un Gabinete sin la clara decisión de transformar al país solo alienta la ofensiva de la corrupción a la derecha golpista en el Congreso", aseveró en aquel momento en su perfil oficial de Twitter.

Por otro lado, el nuevo primer ministro, Aníbal Torres, ha acompañado a Perú Libre como defensa frente a los pedidos de nulidad de la excandidata Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular, que denunciaron "fraude" en el proceso electoral de la segunda vuelta presidencial del país andino.

La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, quien esta noche ha sido ratificada en el cargo, ha señalado que esperan obtener el voto de confianza de parte del Congreso y ha recalcado que no buscan enfrentamientos.

"Por su puesto (esperamos la confianza del Congreso). No hemos venido a 'pechar' a nadie. Queremos trabajar de ancha base y queremos trabajar por el país", ha afirmado a la prensa tras el juramento del cuarto gabinete ministerial, según recoge RPP.

A pocas horas de designar el nuevo gabinete, Castillo ha mantenido una reunión de casi una hora con la bancada de Acción Popular y con otras personalidades políticas, como Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú, o el economista y empresario Roger Najar, según recoge el diario peruano 'La República'.

Castillo ha anunciado este martes, durante la jura de la nueva directiva de la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales (ANGR), que este miércoles se iba a celebrar el primer consejo de ministros.

"Prioricemos esta reunión porque mañana tenemos nuestra primera sesión del Consejo de Ministros con el nuevo Gabinete y queremos que la agenda de los gobierno regionales se debata y discuta para actuar y trabajar de cara a los gobiernos regionales", ha manifestado el mandatario, según recoge el diario 'El Comercio'.

Mientras se gesta la enésima moción de censura contra el presidente Castillo, varias fuerzas del Congreso ya adelantaron que no darían su aval al nuevo equipo de gobierno, encabezado por Valer, que dimitió este sábado por las denuncias de violencia machista que pesan sobre él.

Este es el cuarto gabinete ministerial de Castillo en casi seis meses. El primero fue liderado por Guido Bellido, que fue sustuido por Mirtha Vásquez. Finalmente, Valer ocupó el cargo de primer ministro, aunque duró apenas cuatro días en él.

Valer fue acusado de violencia de género tras varias informaciones publicadas en los medios de comunicación, en las que se detallaba que en 2018 agredió a su esposa Ana Montoya Leo, y su hija, Catherine Valer Montoya.

El exprimer ministro, congresista por el partido Perú Democrático, ha intentado justificar las denuncias por agresión en su contra por parte de su hija y su difunta esposa al señalar que fueron creadas por la prensa. Sin embargo, éstas fueron interpuestas por sus familiares en una comisaría.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/639188/1/presidente...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06