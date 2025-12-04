VÍDEO: Los presidentes de RDC y Ruanda firman junto a Trump un acuerdo para poner fin al "derramamiento de sangre"

1033659.1.260.149.20251204235144 El presidente de EEUU, Donald Trump, acoge a sus homólogos congoleño y ruandés, Félix Tshisekedi y Paul Kagame, respectivamente, para firmar los 'Acuerdos de Washington' - CASA BLANCA

Trump: el "histórico" pacto "pondrá fin a uno de los conflictos más prolongados" y "crea un nuevo marco para la prosperidad económica"

EEUU acuerda también "nuevas oportunidades" de acceso a minerales críticos y "beneficios económicos para todos"

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Los presidentes de República Democrática del Congo y de Ruanda, Félix Tshisekedi y Paul Kagame, respectivamente, han firmado este jueves junto al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, un pacto de "paz" alcanzado hace medio año y que ha recibido el nombre de 'Acuerdos de Washington' y que busca poner fin a "décadas de violencia y derramamiento de sangre".

Antes de la firma del documento en el Instituto de Paz de Estados Unidos, Trump ha explicado que este acuerdo "formaliza los términos acordados en junio, incluyendo un alto el fuego permanente, el desarme de las fuerzas no estatales, garantías para que los refugiados vuelvan a sus casas y justicia y rendición de cuentas para todos aquellos que han cometido atrocidades ilegales".

Para el presidente estadounidense, se trata de "un día muy importante" porque el "histórico" acuerdo "pondrá fin a uno de los conflictos más prolongados, con más de diez millones de muertos". "Hoy nos comprometemos a poner fin a décadas de violencia y derramamiento de sangre, y a iniciar una nueva era de armonía y cooperación", ha expresado.

En este sentido, ha denunciado que "uno de los peores conflictos del mundo ha azotado el este de RDC durante más de 30 años", causando muertes, "prolongándose eternamente y muchos más han sido desplazados de sus hogares": "Familias han quedado destruidas. Ha sido un desastre. Muchos gobiernos lo han intentado, pero probablemente no con demasiado ahínco (...) Dicen que lo han intentado pero nosotros nos esforzamos más".

"Y lo que es más importante, este acuerdo también crea un nuevo marco para la prosperidad económica. Hay una enorme riqueza en ellos, en esa hermosa tierra. Es una tierra hermosa que ha estado manchada de sangre, muchísima sangre. Pero en la región que apoyará una paz duradera, RDC y Ruanda han acordado integrar más estrechamente sus economías en lugar de luchar", ha declarado.

El magnate neoyorquino ha indicado que "estos dos caballeros han pasado mucho tiempo conversando entre bastidores y en el Despacho Oval", a pesar de que "han pasado mucho tiempo matándose, y ahora van a pasar mucho tiempo abrazándose, tomándose de la mano y aprovechándose económicamente de Estados Unidos": "Les va a ir muy bien, tienen cosas muy valiosas. Tendrán mucho dinero y mucho éxito".

TEMA ECONÓMICO

Durante su intervención de apertura del acto, Trump también ha anunciado que ha firmado acuerdos bilaterales con Kinshasa y Kigali "que abrirán nuevas oportunidades" para Washington, especialmente en el ámbito de los minerales críticos.

"Brindarán beneficios económicos para todos, y participaremos en el envío de algunas de nuestras empresas más grandes y destacadas a ambos países. Vamos a extraer parte de las tierras raras y algunos de los activos, y todos ganaremos mucho dinero", ha defendido.

Por su parte, Tshiskedi ha "trasladado su agradecimiento" a Trump, a su Administración y a la población estadounidense", mientras que Kagame, que también se ha manifestado en este sentido, ha aplaudido que "nadie" le pidió al presidente estadounidense que se involucrara en estas negociaciones. "Cuando vio la oportunidad de contribuir a la paz, inmediatamente se sumó", ha añadido.

Las conversaciones arrancaron este año ante el recrudecimiento del conflicto a raíz de una ofensiva del M23, integrado principalmente por tutsis congoleños, que logró tomar las capitales de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, provocando airadas acusaciones de RDC contra Ruanda, que por su parte denuncia que Kinshasa reprime a los tutsis con apoyo de grupos armados como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) --fundada por hutus huidos tras el genocidio en Ruanda en 1994-- y otras milicias locales.

