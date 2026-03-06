VÍDEO: Puente dice que España no puede ser "un vasallo" y critica que PP esté "en la guerra" y el "seguidismo" a EEUU

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante el III Foro Capital, en el Centro Cultural de Arkabia, a 6 de marzo de 2026, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). El Foro Capital es un espacio de diálogo organizado por l - Carlos González - Europa Press

Cree "extraño" que se "libere pueblos bombardeando escuelas y masacrando" gente, y que es obligado "desempolvar el no a la guerra"

El ministro de Transportes y Sostenibilidad, Óscar Puente, ha defendido la postura del Gobierno de Pedro Sánchez al ataque de EEUU e Israel a Irán, y ha afirmado que España "no puede ser un vasallo", al tiempo que ha criticado que el PP esté "en la guerra" y asuma "el seguidismo y vasallaje" a EEUU.

Además, ha asegurado que el Ejecutivo está obligado a "desempolvar el 'no a la guerra'" y ha destacado que el afán de EEUU de "liberar pueblos" depende del petróleo que estos tengan. "Bombardear escuelas o masacrar al pueblo es una forma de liberarlo bastante extraña", ha enfatizado.

Puente ha realizado esta reflexión en el transcurso del Foro Capital celebrado en Vitoria-Gasteiz, donde se ha referido a la polémica por el vídeo difundido por el PP que aseguraba que la ministra de Defensa, Margarita Robles, había dicho que "estaba con Trump" cuando dijo que estaba "cómoda" por la temperatura de la estancia en la que se produjo la reunión con el embajador de los Estados Unidos en España, Benjamín León Jr.

El ministro ha criticado que un partido de gobierno "utilice unas imágenes o las manipule para hacer creer a la opinión pública que un ministro ha dicho lo que no ha dicho". "No sé cómo calificarlo, me parece una ingenuidad terrible porque las imágenes ahí están, se pueden emitir sin adulterar, y se puede ver que el Partido Popular ha mentido, cosa que, por otro lado, no nos puede sorprender", ha manifestado.

A su juicio, es "fruto de la desesperación", y cree que el PP lo que debería hacer y plantearse como partido de Estado "es cuál debe ser su posición en todo este tipo de situaciones".

"Se nos reprocha que desempolvamos el 'no a la guerra', pero es que nos vemos obligados a hacerlo, porque el PP está en la misma posición que cuando ese eslogan se abrió paso en España, que es la guerra. El Partido Popular sigue lamentablemente haciendo seguidismo de EEUU en decisiones que no tienen ninguna explicación, ninguna justificación y ningún objetivo claro", ha señalado.

Óscar Puente ha indicado que ha oído a EEUU hablar de "cambio de régimen", pero también a su secretario de Estado, Marco Rubio, decir que "no hay cambio de régimen".

"La verdad, a mí ese afán que tiene Estados Unidos por liberar pueblos, es algo que realmente me descoloca y, además, que esa necesidad de liberar pueblos sea proporcional al petróleo que tiene. Cuanto más petróleo tienen, parece que hay una necesidad mayor por parte de Estados Unidos de liberarlo. ¡No es creíble!", ha asegurado.

Puente ha afirmado que tampoco es "creíble el tema de las armas de destrucción masiva o nucleares", y ha recordado que hace unos meses dijeron que habían acabado con las posibilidades de generar un arsenal nuclear y "ahora se ataca porque están a punto de tener una bomba atómica cuando llevan 30 años diciendo lo mismo". "¿En qué quedamos?", ha apuntado.

A su juicio, no hay justificación para lo que se está haciendo y cree que, para cambiar un régimen, "hay otras fórmulas" porque "bombardear escuelas o masacrar al pueblo es una forma de liberarlo bastante extraña".

"NO SOMOS VASALLOS"

Por tanto, ha asegurado que España "no puede asumir el papel de vasallo" y ha indicado que es un "aliado". "Y los aliados elegimos qué decisiones compartimos y cuáles no. Porque, si no podemos elegir, no somos aliados, somos vasallos", ha dicho.

En este sentido, ha manifestado que no entiende -y menos aún de una derecha que apela a la gestas de Blas de Lezo- que quiera "asumir el seguidismo y el vasallaje a cualquier otra nación que no sea España".

Asimismo, ha añadido que no entiende que el PP se haya "embarcado en una estrategia en la que tiene que hacer lo contrario de lo que diga Pedro Sánchez, sea lo que sea". A su juicio, eso es un disparate porque en alguna cosa tendrán que coincidir y "esta se prestaba a ser una de ellas".

Por otra parte, preguntado por qué la ministra Robles aseguró que seguía con el embajador cuando se produjo la rueda de prensa de la portavoz de la Casa Blanca, cuando habían terminado 45 minutos antes, Óscar Puente ha afirmado que entiende que ella no sabía, cuando dijo eso, a qué hora se había producido la rueda de prensa.

Por otro lado, ha ratificado las palabras del ministro de Exteriores, de la propia ministra de Defensa y del presidente del Gobierno sobre que "España no ha cambiado de posición ni un milímetro" porque "no tendría sentido". "Nosotros no apoyamos de ninguna manera esta iniciativa de Estados Unidos y de Israel", ha remarcado.

Por último, ha rechazado que se diga que es "una contradicción" mandar a Chipre una fragata "con la única misión de defender de posibles ataques un territorio que forma parte de la Unión Europea". A su juicio, ello demuestra que, en este país, "la derecha no está preparada para manejar dos o tres conceptos a la vez o conceptos complejos, sino que solo es capaz de manejar uno".

"Como dices no a la guerra, no puedes defender el territorio de la UE de un eventual ataque. Yo no lo entiendo, yo creo que la gente es suficientemente inteligente como para entender que las cosas son perfectamente compatibles".

Cuestionado por las consecuencias económicas de este conflicto, ha indicado que hay una "preocupación potencial a represalias de Estados Unidos", pero también "una preocupación real, no potencial, porque la propia intervención de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, en ese entorno, ya está generando problemas económicos" en España.

"Lo otro veremos a ver. Desde luego, nosotros estamos en un entorno que es la Unión Europea, en el que nos sentimos protegidos. La Unión Europea ha sido clara a la hora de decir que no puede haber represalias comerciales contra un miembro de la Unión sin que eso sea aceptado por el conjunto. Por lo tanto, nosotros para eso estamos, entre otras cosas, en la Unión Europea", ha añadido.

El ministro de Transportes ha afirmado que lo que sí es cierto, "y eso no es potencial", es que las consecuencias de la intervención de Estados Unidos y de Israel en Irán, ya se están viviendo.

"No es potencial, eso es real. Que nadie nos diga, oiga, es que usted está poniendo en riesgo la economía de nuestro país. No, la economía de nuestro país ya está sufriendo como consecuencia de la intervención", ha remarcado.

Ante las palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de que se podrían estar estudiando medidas para aliviar la situación, ha indicado que se está haciendo pero no le corresponde anticipar nada".

Óscar Puente ha señalado que, "por desgracia", el Gobierno tiene "experiencia en estas situaciones" porque se ha afrontado una pandemia, la guerra de Ucrania, una erupción volcánica en Palma o la dana de Valencia, y se ha demostrado "capacidad para reaccionar en situaciones de emergencia" y habilitar medidas para "paliar el daño" de este tipo de situaciones. "Este Gobierno está preparado para afrontar esta situación", ha concluido.

