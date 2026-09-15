VÍDEO: Rabat envió una carta con su postura sobre Ceuta a eurodiputados antes del debate en la Eurocámara

Archivo - Imagen de archivo del rey de Marruecos, Mohamed VI - MAP - Archivo

Marruecos se pregunta qué interés tendría en generar una crisis con España y la UE, más aún en la Fiesta del Trono

BRUSELAS, 15 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La Misión de Marruecos ante la Unión Europea y la OTAN envió este lunes una carta de forma selectiva a eurodiputados españoles para trasladarles la posición de Rabat sobre la crisis migratoria de Ceuta, apenas un día antes de que el pleno del Parlamento Europeo abordara en Estrasburgo (Francia) la entrada de 80.000 migrantes a la ciudad autónoma de los pasados 30 y 31 de julio.

Según ha podido confirmar Europa Press, eurodiputados de PSOE, PNV y ERC recibieron el correo remitido por la representación diplomática marroquí, mientras que no llegó a miembros de las delegaciones de PP, Vox, Sumar, Compromís, Podemos o BNG. El resto de grupos consultados por esta agencia no habían respondido en el momento de publicación de esta información.

En la misiva, fechada el 14 de septiembre, Marruecos expone su posición de cara a la resolución sobre Ceuta que se votará el jueves, asegurando que se ha comprometido a readmitir "a todas las personas afectadas, incluidos nacionales marroquíes, menores no acompañados y nacionales de terceros países" que entraron a la ciudad a finales de julio.

"De cara al próximo debate en pleno del Parlamento Europeo (...) quisiera compartir con usted la siguiente información que expone la posición del Reino de Marruecos, con el fin de aclarar la situación y contribuir de manera constructiva al debate", se lee en el email enviado a una parte de los 61 eurodiputados que tiene España, al que ha tenido acceso Europa Press.

Marruecos sostiene que sus autoridades trabajan para esclarecer "las causas y los actores" detrás de lo ocurrido en Ceuta y señala expresamente "el papel manifiesto desempeñado por la desinformación difundida a través de las redes sociales", y de "la manipulación de personas vulnerables por parte de redes de tráfico y trata de migrantes".

También se hace eco de las declaraciones del Gobierno de España en las que se esgrime que la información de la que disponía "no permitía atribuir a Marruecos la responsabilidad de estos hechos", y que además reconocen "la rápida y activa cooperación de Marruecos para facilitar el retorno de la gran mayoría de los migrantes en situación irregular".

"¿QUÉ INTERÉS TIENE MARRUECOS EN PROVOCAR UNA CRISIS?"

La carta también contempla dos preguntas de Rabat, como "qué interés" tendría el país norteafricano en "generar una crisis mayor con España y con la Unión Europea", en particular en un momento en que "la UE es el primer socio de Marruecos" y en que las relaciones bilaterales "están experimentando un mayor fortalecimiento y consolidación".

"¿Habría Marruecos provocado deliberadamente una crisis migratoria el día de la celebración nacional del Reino, la Fiesta del Trono, una fecha de gran carga simbólica en la que Marruecos celebra los logros del Reino?", se cuestiona Rabat en su misiva.

En este sentido, la misión marroquí en Bruselas sostiene que la gestión de "la llegada repentina de varias decenas de miles de personas" en un "período muy corto de tiempo", muchas de ellas decididas a cruzar el Mediterráneo arriesgando sus vidas, "no puede abordarse mediante el uso de la fuerza letal".

"Sin embargo, para Marruecos, el uso de dicha fuerza tampoco puede considerarse ni como un medio ni como una solución, de conformidad con las normas de actuación aplicables a la gestión de los flujos migratorios", explican los diplomáticos de Rabat.

Marruecos también ha recalcado el cumplimiento sistemático de "sus compromisos con España y con la Unión Europea", en "estrecha cooperación con sus socios europeos", que según los datos de Frontex impiden la entrada irregular de 75.000 personas cada año hacia España, un total de 227.000 intentos frustrados entre 2023 y 2025.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/1117300/1/rabat-env...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06