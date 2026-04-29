VÍDEO: Robles defiende vínculo transatlántico,pero pide una OTAN en la que EEUU "respete y no haga de menos" a aliados

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside el acto de entrega del premio ‘Soldado Idoia Rodríguez’ 2026, a 19 de marzo de 2026, en Madrid (España). El galardón ‘Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas’ reconoce trayectorias - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este miércoles un "refuerzo" del lazo transatlántico, pero ha pedido una OTAN en la que "ningún aliado haga de menos a otro" y que "cualquiera respete a los demás", en alusión a la Administración de Donald Trump en Estados Unidos.

Así lo ha hecho en la clausura del Foro La Toja, celebrado en Lisboa, donde también ha pedido que "el diálogo sea el valor más importante" de la Alianza Atlántica, después de las arremetidas de Trump contra España y el conflicto desatado en Oriente Próximo tras el ataque de Washington y Tel Aviv contra Irán.

"La Alianza Atlántica ha sido una organización defensiva que defiende los valores que compartimos y en los que creemos, entre todos tenemos que reforzar los valores democráticos", ha añadido Robles. En esta línea, ha garantizado que esa es la apuesta de España y Portugal, socios "fiables, serios, responsables y comprometidos" con la Alianza. "Que nadie nos dé lecciones de nada", ha urgido.

La ministra ha alabado el papel de "liderazgo" de Madrid y Lisboa en el seno de la Unión Europea y se ha detenido en la guerra de Ucrania, que ha reclamado "no olvidar", y en la defensa de los valores de paz, libertad, respeto a los Derechos Humanos y respeto al Derecho Internacional. Además, ha recordado la situación en Oriente Próximo y otros países como Malí.

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