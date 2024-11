VÍDEO: Robles recalca que el material militar que España envía a Ucrania no tiene capacidad para atacar territorio ruso

Descarta ceder el Patriot de Turquía a Kiev ante los cuestionamientos de socios del Gobierno y oposición

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado este miércoles que el material militar que España envía a Ucrania no puede usarse para atacar territorio ruso porque carece de esa capacidad, a diferencia de los misiles de largo alcance de Estados Unidos y Reino Unido utilizados por Kiev.

Así lo ha aclarado la ministra de Defensa en una comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso, después de que Bildu, PNV y UPN le hayan preguntado por las implicaciones que podría tener para el conflicto y para las tropas españolas desplegadas en el flanco este de la OTAN que Ucrania haya usado misiles de largo alcance proporcionados por los aliados estadounidenses y británicos.

"España no se encuentra en esa situación porque el material que nosotros enviamos no se encuentra en esa tesitura", ha zanjando la ministra, que no obstante ha querido dejar claro que el compromiso de España con Kiev es firme.

Sobre la guerra de Ucrania, la ministra ha adelantado que el Gobierno de España y el resto de los socios son conscientes de que el cambio de Ejecutivo en Estados Unidos, cuando Donald Trump asuma la Presidencia, producirá "un cambio" en el curso de los acontecimientos, pero ha afirmado que "no sabe" en "qué sentido" será. "Es una incógnita", ha afirmado.

En cualquier caso, ha incidido en que España aboga por un alto el fuego en el conflicto y en su apoyo del Plan de la Victoria presentado por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para salir del conflicto.

PATRIOT Y ESCUDO ANTIMISILES

Por otro lado, el PP y PNV, Bildu y ERC, socios parlamentarios habituales del Gobierno, han preguntado a la ministra sobre el sistema antimisiles Patriot que España tiene desplegado en Turquía en el marco de la guerra de Siria, que ven "inútil" y "absurdo", por lo que abogan por cederlo a Ucrania. La ministra, por su parte, se ha limitado a señalar que es "importante" que el Patriot esté en Turquía porque "está salvando vidas".

Además, Sumar ha requerido a la titular de Defensa por la utilidad del escudo antimisiles en la base de Rota en el nuevo contexto que se abre en torno a la guerra de Ucrania, después de que Rusia haya amenazado con utilizar armamento de largo alcance y nuclear tras ser atacado su territorio con misiles aliados. Robles ha señalado que, a su juicio, "ayudará" sean cuales sean las circunstancias.

