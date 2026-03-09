VÍDEO: Rubio denuncia que Irán trata de "tomar como rehén" al mundo con ataques "terroristas" contra países vecinos

March 5, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: Secretary of State MARCO RUBIO points and speaks as he leaves an event in the East Room of the White House. - Europa Press/Contacto/Joey Sussman

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha denunciado este lunes que Irán trata de "tomar como rehén" al mundo con ataques "terroristas" contra países vecinos, que incluyen a infraestructuras energéticas, Embajadas y población civil.

"Todos estamos viendo ahora mismo la amenaza que este régimen clerical representa para la región y para el mundo. Están tratando de mantener al mundo como rehén. Están atacando a sus vecinos, su infraestructura energética y su población civil. Están atacando Embajadas. Esto es terrorismo", ha denunciado el jefe de la diplomacia estadounidense en un acto de izado de bandera en conmemoración del Día de los Rehenes y Detenidos Injustamente en Washington.

En esta ceremonia, Rubio ha criticado así que Irán emplee elementos propios de un Estado para cometer "terrorismo", señalando en concreto el uso de misiles y drones de ataque de un solo uso. En este sentido, ha recalcado que el objetivo de la misión estadounidense en Irán es "destruir la capacidad para seguir haciendo eso".

A su juicio, los objetivos de la operación militar en Irán "son claros" y Estados Unidos va en buen camino para conseguirlos. La meta es "destruir la capacidad de lanzar misiles" de Irán; "tanto destruyendo sus misiles y sus lanzadores, como destruyendo las fábricas que producen esos misiles, y destruyendo su Armada".

El secretario de Estado ha defendido así el "trabajo" que está llevando a cabo el Ejército estadounidense. "Cada día, este régimen en Irán tiene menos misiles, menos lanzadores, sus fábricas producen menos y su Armada está siendo devastada", ha añadido para recalcar que el mundo "será un lugar más seguro y mejor cuando esta misión se haya completado".

