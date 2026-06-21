VÍDEO: R.Unido.- Trump dice que Starmer va a dimitir como primer ministro de Reino Unido

1098179.1.260.149.20260621174815 Donald Trump, Emmanuel Macron y Keir Starmer - Europa Press/Contacto/White House

Acusa al todavía jefe de Gobierno británico de haber "fallado estrepitosamente" en inmigración y política energética

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado por seguro que Keir Starmer va a dimitir como primer ministro de Reino Unido y, aunque le ha deseado buena suerte, ha considerado que el jefe del Gobierno británico ha fracasado en cuestiones como la migración y la política energética.

Starmer ahora mismo atraviesa en familia un crucial periodo de reflexión en su residencia campestre de Chequers mientras crecen los rumores sobre la posibilidad de que este lunes acabe capitulando a semanas de presiones, ministros incluidos, y anuncie su dimisión.

La debacle laborista de las últimas elecciones municipales y el retorno a escena de su gran rival (y muy posiblemente sucesor si finalmente hay dimisión) Andy Burnham ha mellado de forma prácticamente irreparable la figura de Starmer.

Trump, en un mensaje publicado en redes sociales, ha dado la despedida de Starmer como segura. "Dimitirá como primer ministro de Reino Unido. Fracasó estrepitosamente en dos temas cruciales: inmigración y energía", ha mencionado Trump en relación, en lo que concierne a este último aspecto, a los problemas bilaterales en relación a la explotación del petróleo del mar del Norte durante la guerra de Irán: el presidente de EEUU se ha pasado semanas pidiendo a Starmer que libere las perforaciones para resolver la crisis de la escasez de crudo.

"Le deseo lo mejor", ha zanjado Trump de todas formas.

Las últimas informaciones de los medios británicos sobre la decisión de Starmer no arrojan luz sobre el futuro del primer ministro.

Fuentes próximas al mandatario han explicado esta tarde a la cadena Sky News, bajo condición de anonimato, que no tiene una decisión tomada al respecto pero dará "pronto" su respuesta al partido.

Quien sí ha hablado ha sido uno de los grandes candidatos a disputar el gobierno al Partido Laborista en las próximas elecciones generales, el líder del euroescéptico y nacionalista partido Reform UK, Nigel Farage, quien se ha remitido al mensaje de Trump e incidido en los problemas que menciona el mandatario estadounidense: "La lista es todavía más larga", ha apostillado Farage, aliado del magnate norteamericano.

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