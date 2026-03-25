VÍDEO: Sánchez dice que Feijóo "no sabe nada de Irán y no está preparado para gobernar": "Veleta en tiempos de tormenta"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez y Feijóo se miden este miércoles en el Pleno del Congreso en plena escalada por la guerra d - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

"No sabe poner Huelva en el mapa, pero sí sabe donde están las armas nucleares en Irán", se burla

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido en el Congreso contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que acusa de apoyar los ataques de Estados Unidos e Israel pese a que "no sabe nada de Irán" y considera que "no está preparado para gobernar", la política nacional "le viene grande" y se comporta como "una veleta en tiempos de tormenta".

En su turno de réplica en el Congreso, donde comparece para explicar la posición del Ejecutivo ante el conflicto, Sánchez ha cargado contra Feijóo, al que ha acusado de desconocer la situación de este país y carecer de empatía hacia su población, que está sufriendo la guerra.

Después de que Feijóo dijese en la tribuna que está en contra de la guerra pero también de Sánchez, el presidente del Ejecutivo ha puesto en cuestión su conocimiento sobre Irán y le ha pedido que le diga cuántos habitantes tiene el país asiático, qué grupos étnicos lo componen o que le nombre alguno de los organismos que forman parte del gobierno de este régimen y ha concluido que no lo sabe.

EN MENOS DE 10 HORAS YA ESTABA APOYANDO A TRUMP

"Usted no sabe nada de Irán y aún así tardó menos de 10 horas en celebrar que Estados Unidos bombardeara" este país, ha lanzado, acusando a Feijóo de mantener una posición y otra, a favor o en contra de la guerra, en función de a quién se dirige.

Así, le ha recriminado que celebrase el inicio de una guerra en un país "que apenas sabe ubicar en el mapa" y además lo hizo, dice, utilizando los mismos argumentos "espurios" del expresidente José María Aznar para justificar la guerra de Irak en 2003.

Sánchez le ha reprochado que dijera que la caída del régimen era una buena noticia para la libertad y la democracia. "¿Ah, pero es que ha caído el régimen?", ha lanzado en tono irónico, haciendo hincapié en que los ayatolás continúan gobernando Irán a pesar de los bombardeos y la muerte de varios líderes.

LOS MISMOS ARGUMENTOS DE AZNAR

También ha afeado que aplaudiese los ataques esgrimiendo el argumento de la seguridad internacional y alertando de que Teherán financia organizaciones terroristas fuera de sus fronteras, los mismos argumentos, dice, que utilizó Aznar en 2003.

A continuación, Sánchez se ha burlado de Feijóo por decir que Irán persigue la bomba nuclear. "No sabe poner Huelva en el mapa, pero sí sabe donde están las armas nucleares en Irán", ha lanzado. Finalmente, ha llegado a la conclusión de que el líder del PP "no está preparado para llevar el timón del país" porque la política nacional "o le queda lejos o le queda grande o las dos cosas", ha apostillado.

En la misma línea, ha pedido a los ciudadanos que "no hagan caso a Feijóo" sino a los servicios de inteligencia estadounidenses, que han dicho desde el inicio de la guerra que no existía un riesgo de bomba nuclear por parte de Irán.

EXIGE A FEIJÓO QUE DIGA QUE LA GUERRA ES ILEGAL

Sánchez, que ha repetido en numerosas ocasiones que la guerra en Irán es "ilegal", ha pedido a Feijóo que haga lo mismo. "Todavía no le he escuchado decir que esta guerra es ilegal, tenga la valentía de decirlo", le ha retado, insistiendo en que "patriotismo no es servilismo" sino defender la soberanía nacional, el derecho internacional y la diplomacia.

Además, ha rechazado que se haya quedado solo defendiendo esta posición y ha sacado pecho de que 24 de los 27 socios de la UE han acabado "sumándose" a la posición liderada por España.

Sánchez ha reiterado que nunca ha apoyado al régimen de los ayatolás, igual que nunca estuvo del lado del dictador irakí, Saddam Hussein, aunque eso no le impide rechazar ambas guerras. A su juicio la disyuntiva no es esa, sino si se está con el derecho internacional, si se quiere la paz o la guerra y si se prefiere el multilateralismo o la ley del más fuerte.

DEFIENDE LOS PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Finalmente ante las críticas de Feijóo por la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado, Sánchez ha defendido que con las actuales cuentas prorrogadas puede "responder perfectamente" a la actual crisis y ha subrayado que en este momento el Gobierno invierte más en Estado de Bienestar que al inicio de su mandato en 2018.

En concreto la inversión ha aumentado en este periodo un 29% en Sanidad Pública, un 107% en Educación, un 53% en Cultura, un 151% más en Investigación y Desarrollo y un 118% en Promoción Social, ha detallado.

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