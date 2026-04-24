VÍDEO: Sánchez resta importancia a que EEUU baraje suspender a España en OTAN y asegura que no ha recibido queja formal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), es recibido por el presidente de la República de Chipre, Níkos Khristodoulídis (d), durante la Reunión informal de líderes de la Unión Europea, a 23 de abril de 2026, en Nicosia (Chipre). - Pool Moncloa/Fernando Calvo

NICOSIA (CHIPRE), 24 (de la enviada especial de EUROPA PRESS Laura García Martínez)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado este viernes importancia a las filtraciones que apuntan a que el Pentágono explora la suspensión de España como miembro de la OTAN entre las opciones para castigar a los aliados que no apoyen operaciones lideradas por Estados Unidos y ha defendido que no ha recibido queja formal de parte de la Administración de Donald Trump y reivindicado que España es un socio "leal" que cumple con sus obligaciones con la alianza atlántica.

"Nosotros no trabajamos sobre e-mails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", ha zanjado Sánchez en declaraciones a los medios a su llegada a una cumbre informal de líderes de la Unión Europea en la capital chipriota Nicosia.

Sobre el gasto en defensa, cuyo alcance por parte de España critica Washington de forma sistemática, Sánchez ha querido dejar claro que el Gobierno debe en primer lugar defender el interés general de España, pero también garantizar el cumplimiento de las "responsabilidades" asumidas por el país con el resto de socios de la Alianza Atlántica, "como buenos aliados que somos", ha remachado.

"No hay debate, cumplimos con las obligaciones, somos un socio leal. Estamos comprometidos, desplegados en muchísimas de estas áreas que han sido solicitadas por los propios países, y por tanto, absoluta tranquilidad", ha insistido con respecto al compromiso de gasto en defensa y la implicación de España en las operaciones de los aliados, recordando que hay fuerzas militares españolas desplegadas en el este de Europa "para defender la integridad territorial ante la amenaza rusa" y también apoya a Ucrania mediante instrumentos de la OTAN para financiar la compra de armamento y medios militares desde Kiev.

Así, ha recordado la cumbre del pasado verano en La Haya, en donde los miembros de la OTAN consensuaron un objetivo de gasto del 5% con la reserva de España, que ya entonces manifestó que podría cumplir con su compromiso sobre capacidades "con un 2,1%" del PIB. "Es lo que hemos hecho", ha defendido Sánchez, para insistir en que "no hay debate" sobre la implicación de España, sino "absoluta tranquilidad".

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