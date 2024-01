VÍDEO: Seúl acusa a Pyongyang de lanzar más de 200 proyectiles de artillería en la costa oeste de la península de Corea

Archivo - HANDOUT - 09 March 2023, North Korea, ---: A picture provided by the North Korean state news agency (KCNA) on 9 March 2023 shows an artillery drill at an undisclosed location, according to KCNA. Photo: -/KCNA/KNS/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktion - -/Kcna/Kns/Dpa - Archivo