El Comando General de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) ha agradecido a Estados Unidos y a las fuerzas de la coalición internacional contra Estado Islámico los ataques contra objetivos del grupo islamista lanzados este viernes por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en respuesta a la muerte de tres estadounidenses, incluidos dos militares, en Palmira durante el pasado fin de semana.

"El Comando General de las Fuerzas Democráticas Sirias expresa su sincero agradecimiento a las fuerzas estadounidenses y a las fuerzas de la coalición internacional por los precisos ataques aéreos y con misiles contra los escondites de la organización terrorista ISIS en Siria durante las últimas horas", han indicado las FDS en su cuenta de la red social X.

Las fuerzas kurdas han declarado que un "continuo apoyo aéreo" es decisivo para evitar la reagrupación de los integrantes de Estado Islámico y la reanudación de su actividad en el territorio sirio y que las operaciones no deben terminar hasta "la completa eliminación de la organización y sus capacidades".

"La experiencia ha demostrado que la guerra contra el terrorismo no puede detenerse ni ralentizarse, ya que ISIS sigue representando una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad de la región y está intentando aprovechar cualquier vacío o laxitud en las iniciativas militares y de seguridad", han sostenido.

De esta manera, han asegurado que sus fuerzas también han puesto en marcha "cientos" de ataques contra objetivos de Estado Islámico en el último año, arrestando a "líderes peligrosos" y acabar con células "activas" gracias a la coalición internacional mediante "apoyo aéreo o información de inteligencia".

"Esta coordinación conjunta y el intercambio de información han demostrado su eficacia y que una colaboración eficaz es la única manera de eliminar la amenaza", han afirmado las FDS.

Las autoridades estadounidenses han informado este viernes de que han lanzado un "ataque masivo" contra más de 70 objetivos de Estado Islámico en Siria con más de 100 equipos de munición de precisión, entre ellos aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería.

El inquilino de la Casa Blanca ha aseverado que el Gobierno de Siria apoya "plenamente" la operación y ha advertido a los "terroristas" de que "serán golpeados con más fuerza que nunca antes si, de cualquier manera, atacan o amenazan a EEUU".

Las FDS son el principal aliado de Estados Unidos en su operación contra Estado Islámico en Siria y han continuado realizando ofensivas conjuntas, a pesar de la escalada de tensión con las autoridades sirias.

