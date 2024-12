Trump se desentiende de la crisis en Siria ante el avance de rebeldes y yihadistas: "No es nuestra lucha"

Donald Trump - Europa Press/Contacto/Allison Robbert - Pool via C

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que se desentenderá de la crisis abierta hace diez días en Siria con la ofensiva fulgurante lanzada por yihadistas y rebeldes contra el Gobierno del presidente Bashar al Assad y ha culpado al expresidente norteamericano Barack Obama de tener buena parte de culpa de la situación actual.

En un comunicado publicado en su red social Truth Social, Trump describe que "los combatientes de oposición sirios, en un movimiento sin precedentes, han asumido el control de varias ciudades durante una ofensiva muy bien coordinada y ahora mismo están a las afueras de Damasco para ejecutar, está claro, una operación de envergadura para acabar con Al Assad".

A continuación, Trump ha acusado a Obama de haber sido incapaz de "honrar sus promesas" en Siria y de dejar la situación en manos de Rusia, "que está tan liada en Ucrania que parece incapaz de detener esta marcha, literalmente hablando, a través de Siria, un país que han protegido durante años".

El entonces presidente Obama apostó por respaldar a rebeldes sirios moderados para luchar contra la organización yihadista Estado Islámico a través del despliegue de fuerzas especiales norteamericanas, pero nunca llegó a involucrarse a fondo en el conflicto para no desencadenar un conflicto abierto con Rusia o Irán.

Moscú sí que acabó interviniendo en 2015 con una campaña militar que llevó a los rebeldes y a los yihadistas a recluirse en bastiones aislados y a reorientar el rumbo de la guerra a favor del presidente sirio, hasta ahora.

Trump ha razonado que el avance de la oposición para expulsar a Al Assad y a las fuerzas rusas en el país "posiblemente es lo mejor que podía pasar" a Moscú. "En realidad, Siria nunca ha sido de mucho beneficio para Rusia. Quizás es lo mejor que les podría ocurrir. Solo ha servido para que Obama quedara como un estúpido", ha añadido.

El presidente electo, finalmente, ha concluido que Siria "en cualquier caso, es un desastre" y que, dado que "no es un país amigo", Estados Unidos "no debería tener nada que ver con esto". "No es nuestra lucha. Que ocurra lo que tenga que ocurrir. No nos involucremos", ha concluido.

