VÍDEO: Un tribunal anticorrupción de Ucrania ordena el arresto del exjefe de la oficina presidencial de Zelenski

May 13, 2026, Kyiv, Ukraine: Former head of the Office of the President of Ukraine Andriy Yermak (R), suspected of money laundering, attends a hearing at the High Anti-Corruption Court of Ukraine (HACC) in Kyiv, Ukraine, on May 13, 2026. The hearing was s - Europa Press/Contacto/Volodymyr Tarasov

El juez fija una fianza de unos 2,72 millones de euros a Yermak, quien reitera que "no tiene nada que esconder"

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Un tribunal anticorrupción de Ucrania ha ordenado este jueves el arresto de Andri Yermak, quien fuera jefe de la oficina presidencial y 'mano derecha' del presidente, Volodimir Zelenski, por cargos de blanqueo de dinero, en un nuevo caso que sacude a la cúpula ucraniana en medio de la invasión desatada por Rusia en febrero de 2022.

El juez Viktor Nogachevski, del Tribunal Supremo Anticorrupción, ha impuesto una fianza de 140 millones de grivnas (cerca de 2,72 millones de euros) de cara a una posible liberación de Yermak, que ha negado las acusaciones, de cara a la celebración del juicio contra él, con un periodo inicial de detención de 60 días mientras continúan las investigaciones.

En caso de que Yermak logre depositar la fianza, estará sometido a diversas restricciones, entre ellas comparecer en caso de ser llamado a ello, notificar de cualquier cambio en su lugar de residencia, no abandonar Kiev sin permiso de las autoridades, entrgar su pasaporte y portar una tobillera electrónica, según ha informado la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

Asimismo, en este caso tendrá que evitar cualquier comunicación con otros sospechosos en el caso, entre los que figuran el antiguo vice primer ministro Oleksi Chernishov y el empresario Timur Mindich, además de con los testigos.

Yermak ha sostenido tras la vista que él "no tiene esa cantidad de dinero", si bien ha adelantado que espera que algunos conocidos le ayuden a juntar esa suma. "No tengo nada que esconder. Creo que mi abogado defensor y otros abogados apelarán. Usaremos todas las vías legales para buscar la justicia y la verdad", ha subrayado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el caso "está absolutamente vacío" y ha agregado que lo sucedido durante las investigaciones "tuvo luga bajo presión", sin apuntar directamente a nadie, tal y como ha recogido la agencia de noticias UNIAN. "Soy una persona suficientemente fuerte", ha destacado, defendiendo su inocencia.

La vista ha tenido lugar después de que la agencia anticorrupción de Ucrania (NABU) y su fiscalía adjunta (SAPO) incluyeran el martes de nuevo en sus investigaciones a Yermak, en esta ocasión en el marco de un caso relacionado con el blanqueo de 460 millones de grivnas (cerca de 8,9 millones de euros) a través de la construcción de viviendas de lujo a las afueras de Kiev.

Ambos organismos sospechan que Yermak formaría parte de un grupo organizado, en el que también estarían Chernishov y varias personas más, entre ellas Mindich, un empresario implicado en la conocida como operación 'Midas', relacionada con sobornos a gran escala en el sector energético y que aceleró la dimisión del asesor de Zelenski.

LA NABU ha informado de que cinco de siete sospechosos han sido detenidos en el marco del caso de la operación 'Dinastía'. El arresto de los otros dos no ha sido posible por encontrarse fuera del país, es el caso de Timur Mindich, cabecilla del caso 'Midas' y copropietario de Kvartal 95, la productora fundada junto a Zelenski en su etapa de humorista, antes de convertirse en presidente de Ucrania.

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