VÍDEO: Trump anuncia la muerte de tres "terroristas" en un nuevo ataque contra una embarcación en el Caribe

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha informado este lunes un ataque contra una embarcación, el segundo en dos semanas en aguas del Caribe, en el que han muerto tres "terroristas" venezolanos.

"El ataque ha resultado en la muerte de tres terroristas varones (...). Advertencia. Si se transportan drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡¡vamos a cazaros!!", ha indicado Trump en su cuenta en la red social de su propiedad Truth Social.

Trump ha explicado que el ataque se ha producido por la mañana y por orden suya. "Fuerzas militares estadounidenses han realizado un segundo ataque cinético contra los cárteles y narcoterroristas extraordinariamente violentos, identificados positivamente", ha indicado el inquilino de la Casa Blanca.

El mensaje viene acompañado de un vídeo de un dispositivo de vigilancia en el que se observa una embarcación parada en el mar y cómo una gran explosión causa su destrucción.

"Estos narcoterroristas de Venezuela estaban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales, ¡un arma venenosa mortal para los estadounidenses!", ha señalado Trump, que considera a los cárteles "responsables de consecuencias devastadoras sobre las comunidades estadounidenses desde hace décadas". Estas drogas "han matado a millones de ciudadanos estadounidenses. Ya no más", ha remachado.

Estados Unidos ha desplegado al menos cuatro buques de guerra en aguas del Caribe dentro de una escalada de tensiones que llevó la semana pasada a las fuerzas estadounidenses a bombardear una supuesta narcolancha, en un inédito ataque que dejó once fallecidos. El sábado militares de un destructor estadounidense abordaron un pesquero venezolano en su Zona Económica Exclusiva.

