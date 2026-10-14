VÍDEO: Trump asegura que habrá operaciones "masivas" de exploración de petróleo, gas y minerales en Groenlandia

October 13, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump speaks to reporters prior to departing for a campaign trip to Alaska, Nevada, Arizona and Montana from the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA - Samuel Corum-Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pr

Recalca que la isla tiene un valor "inigualable" a nivel de seguridad: "Cualquier ataque futuro contra EEUU tendría que pasar por Groenlandia"

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que dentro de poco se pondrán en marcha operaciones "masivas" de exploración de petróleo, gas y minerales en Groenlandia, tras el acuerdo alcanzado en septiembre con las autoridades danesas y groenlandesas para reforzar la cooperación militar y la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte.

"Se está preparando el inicio de una exploración masiva de petróleo, gas y minerales en nuestra nueva y hermosa Groenlandia", ha señalado Trump, quien ha agregado en un mensaje en redes sociales que "hay expertos que afirman que la cantidad de petróleo fácilmente accesible es muy superior a la de casi cualquier otro lugar del mundo".

"Lo que es aún más importante desde una perspectiva de seguridad, tanto defensiva como ofensiva, para Estados Unidos y Europa, su valor es inigualable", ha destacado, antes de agregar que "cualquier ataque futuro contra Estados Unidos tendría que pasar por Groenlandia".

Así, ha resaltado que las defensas estadounidenses en la isla "interceptarían y derribarían sistemáticamente drones, misiles o cualquier otra forma de armamento aún no concebida" en caso de ataque contra el país. "Nos proporciona tiempo, ubicación y visibilidad como ningún otro lugar del mundo", ha ensalzado el inquilino de la Casa Blanca.

El propio Trump afirmó tras el acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que el mismo permitirá a Washington asumir de forma permanente el control de la seguridad y de otras necesidades estratégicas de la isla ártica, mientras que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, describió la rúbrica como un nuevo punto de inflexión en la relación entre las partes.

El acuerdo mantiene formalmente la soberanía danesa sobre Groenlandia y reconoce el derecho de su población a la autodeterminación, al tiempo que contempla un refuerzo de la presencia militar estadounidense en el territorio ártico, tras meses de tensiones por las exigencias de Trump, que llegó a amenazarse con hacerse con la isla por la fuerza apelando a motivos de seguridad nacional.

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