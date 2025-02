VÍDEO: Trump avisa a Zelenski de que juega con "la III Guerra Mundial" en una tensa discusión en la Casa Blanca

Acusa al mandatario ucraniano de ser un "desagradecido" y avisa que "no tiene las cartas" para negociar

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este viernes que ha comenzado a "delimitar" un acuerdo de paz con Rusia al principio de su encuentro con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, caracterizado por una discusión elevada de tono entre ambos, cuando el mandatario estadounidense ha reprochado a su invitado que está "jugando con la Tercera Guerra Mundial".

"Hemos empezado a delimitar un acuerdo y creo que puede ocurrir", ha declarado Trump en el prolegómeno de la reunión a puerta cerrada que mantendrá con Zelenski en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Trump y Zelenski firmarán un acuerdo de entendimiento por el que Ucrania concederá a Estados Unidos el acceso a sus "tierras raras" a cambio del seguimiento de la ayuda norteamericana contra la invasión rusa.

"Estamos deseando comenzar a cavar, a cavar y a cavar para obtener esta tierra", ha añadido Trump antes de resaltar el "gran compromiso" que representa el acuerdo para su país. El mandatario ha resaltado que este acuerdo comportará un importante beneficio económico para su país, aunque ha querido matizar que lo más importante para él es la paz en Ucrania.

"Hago esto para salvar vidas, más que cualquier otra cosa. En segundo lugar, para ahorrar mucho dinero, pero considero que eso es mucho menos importante", ha manifestado, acompañado del presidente ucraniano, en un encuentro que también está destinado a limar asperezas después de que Zelenski haya expresado su temor a un posible acuerdo entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra de Ucrania sin la participación de Kiev en las negociaciones.

En este sentido, el presidente ucraniano ha pedido a Trump que "no haga concesiones a un asesino", en referencia a Putin y ha confiado en que el presidente estadounidense "estará del lado de Ucrania" mientras dure la guerra. En respuesta, Trump ha manifestado que Estados Unidos "no está alineado con nadie" y que su única lealtad es hacia su país y "el bien del mundo".

"JUGANDO CON LA TERCERA GUERRA MUNDIAL "

Lo que al principio comenzó como una apacible conversación acabó degenerando en una tensa discusión ante los medios en el momento que empezó a aparecer la cuestión de los orígenes de la guerra y el respaldo norteamericano.

"¿Crees que es respetuoso venir a la Oficina Oval de los Estados Unidos de América", incidió en ese momento el vicepresidente de EEUU, JD Vance, "y atacar a la administración que está tratando de evitar la destrucción de tu país?".

En ese momento, Trump se ha sumado a las críticas y avisado a Zelenski de que no está, ni mucho menos, en una posición idónea para hacer exigencias.

"No tenéis suficientes tropas", ha añadido Trump. "No podéis decirnos si quiero un alto el fuego o no. Estáis faltando al respeto a nuestro país. Sé que no estáis ganando", ha declarado el presidente estadounidense, ya en medio de constantes interrupciones.

"Ahora mismo no tenéis las cartas en la mano. Estás jugando con las vidas de millones, están jugando con la Tercera Guerra Mundial. Y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso para este país", ha añadido.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/954226/1/trump-dice...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06