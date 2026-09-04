VÍDEO: Trump confirma que sus enviados llevarán una propuesta a Moscú para poner fin a la guerra de Ucrania

September 2, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump makes remarks as he hosts Republican lawmakers for an 'End of Summer BBQ' in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, USA, on September 2, 2026 - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que el enviado especial Steve Witkoff y el asesor de la Casa Blanca y yerno del magnate repubicano, Jared Kushner, trasladarán una propuesta a Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania durante su visita a la capital, Moscú.

"Llevarán consigo una propuesta para poner fin a la guerra. Yo he puesto fin a ocho guerras (...) No he recibido ningún reconocimiento por ello. He puesto fin a ocho guerras. ¿He recibido el Premio Nobel? No, aunque la persona que lo ganó fue lo bastante amable como para dármelo a mí", ha señalado desde la Casa Blanca, en alusión a la opositora venezolana María Corina Machado, que recibió el galardón.

Asimismo, ha afirmado que el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, "se odian" y las diferencias entre ambos tiene que ver con un problema de "personalidad". "¿Saben lo que es el odio? Sienten un odio profundo y eso se está interponiendo en el camino", ha dicho.

Trump ha apuntado además a que "es muy probable" que haya avances en las negociaciones, unas palabras que contrastan con las del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, que ha lamentado que, "por el momento", no existen condiciones concretas" para parar la guerra. "El trabajo continúa y los contactos continúan", ha señalado el ruso sobre las posibilidades de lograr un acuerdo con Kiev.

Está previsto que los enviados del presidente Trump también viajen a Ucrania después de pasar por Moscú. Zelenski ha instado a que el encuentro tenga un "contenido sustantivo" y ha puesto de relieve la importancia de que Washington siga participando "activamente" en los contactos diplomáticos para poner fin a la guerra, ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022.

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