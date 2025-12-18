VÍDEO: Trump defiende su gestión y anuncia una paga especial de 1.500 euros a los cerca de 1,5 millones de militares

December 17, 2025, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump delivers an address to the Nation from the Diplomatic Reception Room of the White House in Washington, DC, USA on Wednesday, December 17, 2025 - Europa Press/Contacto/Doug Mills - Pool via CNP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destinado su discurso a la nación en la noche de este miércoles a defender su gestión económica, su control migratorio y su política exterior, que ha tenido un lugar secundario en su intervención, donde el único anuncio ha sido una paga especial de 1.776 dólares (algo más de 1.500 euros) a los más de 1.450.000 miembros de las Fuerzas Armadas en alusión al año fundacional del país norteamericano.

El mandatario ha celebrado tener "el Ejército más poderoso del mundo" y ha anunciado, "a causa de los aranceles", el pago a los más de 1.450.000 militares de "un Dividendo del Guerrero especial", un abono que ya estaría en camino y que hace honor a la fundación de Estados Unidos en 1776.

Con todo, la intervención de Trump se ha centrado en destacar lo que ha enumerado como los principales logros de su Administración en el último año. "Esta noche, después de once meses, nuestra frontera está segura. La inflación se ha detenido. Los salarios han subido. Los precios han bajado. Nuestra nación es fuerte. Estados Unidos es respetado", ha subrayado el inquilino de la Casa Blanca, que ha predicho para su país un auge económico "nunca visto".

Asimismo, el magnate republicano ha defendido que ha "resuelto ocho guerras en diez meses, destruido la amenaza nuclear iraní y puesto fin a la guerra contra Irán". Además, ha alegado haber llevado "la paz" a Oriente Próximo "por primera vez en 3.000 años", destacando "la liberación de los rehenes, tanto vivos como muertos".

