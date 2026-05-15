VÍDEO: Trump destaca ante Xi los "fantásticos" acuerdos comerciales y el acercamiento de posturas sobre Irán

14 May 2026, China, Beijing: Chinese President Xi Jinping (L) shakes hands with US President Donald Trump, during the official welcoming ceremony at the Great Hall of the People. Photo: -/White House via Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa - -/White House via Planet Pix via / DPA

Xi aboga por trabajar para "lograr una coexistencia pacífica y una cooperación mutuamente beneficiosa" entre China y EEUU

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado este viernes durante su último encuentro con su homólogo de China, Xi Jiping, antes de embarcar en un avión de vuelta al país norteamericano el contenido de sus tres días de visita, incluidos los "fantásticos" acuerdos a nivel comercial y el acercamiento de posturas respecto a la situación en Irán.

"Ha sido una visita increíble. Creo que hay muchas cosas buenas derivadas de ella", ha sostenido Trump en una comparecencia ante la prensa junto a Xi. "Hemos logrado algunos acuerdos comerciales fantásticos, maravillosos para ambos países", ha destacado, antes de afirmar que "respeta mucho" a su homólogo chino.

"Hemos resuelto muchos problemas diferentes que otros no podrían haber resuelto. Tenemos una relación muy fuerte y hemos hecho algunas cosas maravillosas, creo", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca, que ha asegurado que ambos tienen opiniones "similares" sobre Irán, incluida la necesidad de que el conflicto "termine".

Así, ha apuntado que ni Estados Unidos ni China quieren que Teherán "tenga armas nucleares" y que ambos países quieren que el estrecho de Ormuz "esté abierto", algo que Pekín ha reclamado en numerosas ocasiones. En este sentido, ha reconocido el papel del bloqueo estadounidense a la zona tras las restricciones iraníes a la navegación y ha abogado por un acuerdo para normalizar la situación.

"Queremos que termine, porque es algo un poco loco", ha argüido Trump, quien ha dado las gracias a Xi y a "todos sus representantes", a quienes ha descrito como "grandes personas", por los avances obtenidos durante sus tres días de visita. "Es un honor estar aquí", ha resaltado el mandatario, quien se ha declarado "muy impresionado" con el gigante asiático.

XI PIDE "PROFUNDIZAR LA CONFIANZA"

Por su parte, Xi ha hecho hincapié en que la visita de Trump es "histórica" y ha detallado que ambas partes han fijado una nueva visión para establecer unas relaciones estratégicas. "Hemos alcanzado entendimientos importantes sobre el mantenimiento de lazos económicos y comerciales estables, la expansión de la cooperación práctica en varios campos y la gestión adecuada de las preocupaciones mutuas", ha remarcado.

El presidente chino ha manifestado que ambos han acordado reforzar la comunicación y la coordinación en asuntos regionales e internacionales y ha adelantado que espera que la visita ayude a "profundizar la confianza" y "mejorar los entendimientos mutuos", tal y como ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.

"Esto demuestra una vez más que es una aspiración compartida de ambos pueblos y una expectativa de la gente de todo el mundo que China y Estados Unidos encuentren el camino correcto para llevarse bien y lograr una coexistencia pacífica y una cooperación mutuamente beneficiosa sobre la base del respeto mutuo", ha argüido.

"Mientras Trump espera hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, yo estoy dedicado a guiar al pueblo chino hacia la revitalización nacional", ha recalcado Xi, quien ha enfatizado que ambos países pueden impulsar su desarrollo y revitalización fortaleciendo la cooperación.

Por ello, Xi ha hecho hincapié en que "China y Estados Unidos deben aplicar los importantes entendimientos alcanzados, valorar el impulso positivo logrado con tanto esfuerzo, mantenerse en la dirección correcta, evitar perturbaciones y promover el desarrollo constante de las relaciones bilaterales".

Tras ello, el inquilino de la Casa Blanca se ha dirigido al aeropuerto, donde ha subido al Air Force One de cara a iniciar su viaje de regreso a Estados Unidos. Una vez arriba en la escalerilla y antes de entrar en la aeronave, se ha dado la vuelta para saludar a los presentes.

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