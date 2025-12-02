VÍDEO: Trump dice que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto"

December 2, 2025, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump makes opening remarks as he holds a meeting with his Cabinet in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, USA, on Tuesday, December 2, 2025. US S - Europa Press/Contacto/Yuri Gripas - Pool via CNP

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que "muy pronto" comenzará a atacar objetivos dentro de Venezuela, en el marco de una escalada respecto de los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico contra supuestos narcotraficantes.

"Vamos a empezar a realizar esos ataques también por tierra. Por Es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos, y vamos a empezar con eso muy pronto", ha declarado Trump durante una reunión de seguridad de su gabinete retransmitido por la Casa Blanca.

En su intervención, ha acusado a la Administración anterior, liderada por el demócrata Joe Biden, de aplicar una política migratoria que ha permitido un flujo de drogas y la entrada de "asesinos" sin "ningún control" que se ha cobrado muchas vidas en Estados Unidos: "Estamos eliminando a esos hijos de puta", ha declarado.

No obstante, el magnate neoyorquino ha barajado llevar a cabo bombardeos contra otros países bajo este mismo argumento, puesto que ha considerado que "cualquiera" que produzca o venda drogas a Estados Unidos "está sujeto a ataque".

Las declaraciones de Trump llega apenas unos días después de que mantuviera una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en medio de las tensiones bilaterales desde el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y el Pacífico, alegando una lucha contra el narcotráfico.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/1032982/1/trump-dic...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06