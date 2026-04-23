VÍDEO: Trump ordena a la Armada de EEUU abrir fuego contra cualquier embarcación de Irán que mine el estrecho de Ormuz

April 6, 2026, \%G: (NEW) Press Conference With US President Donald Trump at The White House. April 6, 2026, Washington DC, Maryland, USA: The United States President, Donald J. Trump held a press conference in James S. Brady Press Briefing Room during th - Kyle Mazza, Kyle Mazza / Zuma Press / ContactoPhot

Asegura que desminadores estadounidenses trabajan "en estos momentos" para retirar las minas que han sido ya colocadas por Teherán

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que dio orden a la Armada para que abra fuego contra cualquier embarcación que coloque minas navales en el estrecho de Ormuz, al tiempo que ha afirmado que Washington trabaja "en estos momentos" para retirar las que ya han sido depositadas.

"He ordenado a la Armada estadounidense que dispare y elimine cualquier barco (...) que ponga minas en aguas del estrecho de Ormuz", ha dicho en un mensaje publicado en redes sociales, donde ha incidido en que "todos" los buques de la Armada iraní, "los 159", están "en el fondo del mar" como resultado de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra el país asiático.

"Además, nuestros desminadores están limpiando el estrecho en estos momentos. Por ello, ordeno que las actividades continúen, pero triplicando su nivel", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca, en medio de las tensiones en esta estratégica vía.

El anuncio ha llegado horas después de que el Pentágono tildara de "completamente inaceptable" que el cierre del estrecho de Ormuz se extienda durante un periodo de seis meses, tras un artículo del diario 'The Washington Post' que, citando un análisis del propio Departamento de Defensa, apunta a que sería necesario este plazo de tiempo para completar las labores de retirada de minas navales colocadas por Irán.

Apenas un día después del anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán --alcanzado el 8 de abril y prorrogado el martes por Trump--, la Guardia Revolucionaria pidió a los buques en la zona que siguieran "rutas alternativas" para evitar posibles minas navales, publicando un mapa a tal efecto.

Posteriormente, las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que Trump afirmara en respuesta --tras aplaudir el paso de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía para mantener un cierre de los puertos iraníes.

El propio Trump anunció el martes la extensión del citado alto el fuego temporal a petición de Pakistán, que está mediando en el proceso diplomático, si bien insistió en que el bloqueo seguirá en pie. El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a un reciente encuentro en Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.

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