VÍDEO: Trump pide a Putin que deje de bombardear Ucrania durante una semana: "Ha aceptado y estamos muy contentos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que su homólogo ruso, Vladimir Putin, ha dado su visto bueno a su iniciativa de dejar de bombardear Ucrania y las infraestructuras civiles durante una semana, en medio de las extremas condiciones climáticas.
"Debido al frío extremo (...) le he pedido personalmente a Putin que no ataque Kiev ni otras ciudades y pueblos durante una semana. Y ha accedido. Ha sido muy agradable", ha declarado el presidente estadounidense durante una reunión del gabinete retransmitida por la Casa Blanca.
Trump ha afeado que "mucha gente" le dijo que "no desperdiciara la llamada" porque "no iban a conseguirlo". "Y ha aceptado. Y estamos muy contentos de que lo hayan hecho. Porque no necesitan misiles llegando a sus pueblos y ciudades", ha asegurado.
Asimismo, ha añadido que las autoridades ucranianas "casi ni se lo creían" pero que "estaban muy contentos porque están pasando por una situación muy difícil". "Es un frío extraordinario, un frío récord. (...) Dicen que nunca han experimentado un frío así", ha remarcado.
