VÍDEO: Trump pide a la UE que respete a Orbán porque "tiene razón" en sus políticas contra la migración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a la Unión Europea que respete a su invitado de este viernes en la Casa Blanca, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, porque "tiene razón" a la hora de imponer una férrea política antimigratoria en su país.

"La UE debería respetar a Hungría y a su líder, y respetarlos mucho, porque tiene razón sobre la migración", ha recalcado Trump durante los primeros minutos ante la prensa tras recibir a Orbán a las puertas de su residencia en Washington DC.

"Mira lo que pasa con Europa, que está inundada y sus tasas de criminalidad se están disparando", ha asegurado Trump, algo que no ocurre en Hungría porque "las cosas se hacen como se tienen que hacer".

"Creo que le respetan mucho, de todas maneras. E incluso que de puertas adentro están de acuerdo con él, en lo que inmigración se refiere", ha indicado en palabras de elogio a Orbán, quien también ha reivindicado sus propias políticas.

"El número de migrantes ilegales en Hungría es cero. Nadie puede pisar la frontera sin permiso. Esa es la norma", antes de lamentar que "la consecuencia es que la UE nos está sancionando, así que tenemos que pagar todos los días un millón de euros al prespuesto de Bruselas".

En cualquier caso, Orbán ha asegurado que su visita tiene un cariz principalmente económico y que será él quien resuelva la tensión con Bruselas. "Yo no estoy aquí para que Trump me gestione los conflictos. Lo que estoy buscando aquí es una edad dorada en las relaciones entre Hungría y Estados Unidos", ha hecho saber.

