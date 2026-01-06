VÍDEO: Trump rechaza convocar elecciones próximamente en Venezuela y reitera que es él quien está al mando

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA

Afirma que EEUU no está en guerra con Venezuela y valora levantar las sanciones contra Delcy Rodríguez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este lunes en descartar la posibilidad de una convocatoria electoral en Venezuela a corto plazo tras la incursión en la que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, un evento tras el que el inquilino de la Casa Blanca ha declarado que es él mismo quien está al mando el país caribeño.

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente pueda votar", ha afirmado el magnate republicano en una entrevista para la cadena NBC en la que desechado el plazo de un mes sugerido en una de las preguntas: "No, llevará un tiempo". "Tenemos que cuidar al país hasta que se recupere", ha agregado.

Por otra parte, ha apuntado al vicepresidente estadounidense, JD Vance, y a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, así como a su asesor Stephen Miller, como partes destacadas de un grupo con "diferentes conocimientos" que supervisará el papel de Washington en Venezuela. Con todo, ha contestado con un conciso "yo" a la pregunta de quién es el responsable último de la gestión estadounidense en el país caribeño.

Sus palabras coinciden con la línea argumental que ha establecido desde la intervención contra Maduro, en el marco de la cual advirtió ya este domingo que era él mismo quien estaba "a cargo" de Venezuela, en unas declaraciones ante la prensa en las que evitó abordar la posibilidad de forzar una convocatoria electoral o una liberación de presos políticos venezolanos.

Mientras tanto, la Presidencia de Venezuela ha sido asumida en funciones por quien ostentaba la Vicepresidencia bajo Maduro, Delcy Rodríguez, quien, según Trump, ha estado cooperando con Washington. Además, el mandatario de Estados Unidos ha indicado que decidirá pronto si su Gobierno mantiene o retira las sanciones impuestas contra la dirigente venezolana.

Al hilo, ha manifestado que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, sino "con quienes trafican drogas, (...) con quienes vierten sus cárceles, sus drogadictos y sus instituciones mentales" en Estados Unidos.

